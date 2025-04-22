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信用管制、股災接連衝擊 建商公會盼房貸管制解禁

2025/04/22 05:30

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全建議，央行應盡速檢討並鬆綁選擇性信用管制，讓房市能夠安定。（資料照）不動產開發公會全聯會理事長楊玉全建議，央行應盡速檢討並鬆綁選擇性信用管制，讓房市能夠安定。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕美國關稅政策引發股災，進而衝擊房地產，而央行第七波選擇性信用管制威力仍在。不動產開發公會全聯會理事長楊玉全建議，央行應盡速檢討並鬆綁選擇性信用管制，讓房市能夠安定。

根據內政部不動產資訊平台發布，去年第三季全國新增房貸平均利率約二．三九％，為近十六年新高，且六都及新竹縣市同步創近十六年新高。房產業者指出，因新青安貸款優惠利率稀釋，全國房貸平均利率還壓在二．五％以內，若排除新青安貸款，全國新增房貸利率恐怕早已突破二．五％。

第2戶自住 建議放寬房貸成數

除利率不斷墊高外，受央行信用管制導致房貸成數出現缺口的問題更大。海悅國際總經理王俊傑認為，從央行去年九月祭出第七波信用管制，到現在美國關稅引發股災，都衝擊房地產市場；他建議，在這個艱難的時間點，可以給企業跟購屋民眾一個方便，在房貸審核過程中，盡量減少申貸不到或貸款成數不足的恐慌氛圍，尤其對於第二戶自住需求的購屋民眾，應給予實際成數放寬的條件。

楊玉全指出，央行第七波信用管制幾乎已到全面攔截購屋民眾的情況，甚至只買一戶也可能因為信用管制導致未來申請房貸出現極大缺口，問題出在以最新市價認定豪宅，但房貸契約認定卻是三年前的購屋總價，一來一回就會出現房貸缺口。

舉例來說，曾先生三年前在新竹購買總價三六○○萬元的預售屋，但交屋時市價上漲至四一○○萬元，突破雙北市以外縣市豪宅四千萬元限貸門檻，貸款成數從原本的七成縮減至三成，原本房貸七成貸款金額約二五二○萬元，如今只能貸契約價的三成約一○八○萬元，出現一四四○萬元的房貸缺口。楊玉全認為，此管制造成購屋民眾財務調度上極大壓力。

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