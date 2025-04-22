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史上最長 去年Q3買房平均要揹26.41年房貸

2025/04/22 05:30

全國、六都加新竹縣市 近5年第3季新增房貸平均還款期數走勢全國、六都加新竹縣市 近5年第3季新增房貸平均還款期數走勢

關稅引爆股災 若遇資金吃緊 恐陷賣房減壓窘境

全國、六都加新竹縣市 近5年第3季新增房貸平均利率走勢全國、六都加新竹縣市 近5年第3季新增房貸平均利率走勢

〔記者徐義平／台北報導〕房貸負擔續攀新高，加上美國對等關稅引發股災，網路售屋平台、甚至知名房仲官網，都出現開價下調的待售房屋案例，若資金吃緊，房市最壞恐上演賣房減壓案例。

根據內政部不動產資訊平台發布，去年第三季全國新增房貸平均還款期數三一七期（月）、約二十六．四一年，為近十七年來新高。房產業者指出，近期因美國總統川普的對等關稅引爆全球股災，大多數股民明顯虧損，在股災爆發前又碰到史上揹最久的房貸，若現金軋不過來，最慘就是要賣房減壓。

北市、中市、竹縣 房貸期數均創新高

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，因這波房價大漲，房貸族已習慣使用寬限期與拉長還款年限來增加購屋能力，但現在銀行只要寬限期到期，想要再次展延並不容易，加上每月日常開銷，若遇到股災須短期籌措資金，的確很容易發生問題，建議民眾身邊至少要準備半年的備用資金。

觀察六都及新竹縣市最新房貸期數，其中台北市、台中市與新竹縣，去年第三季新增房貸平均期數均創史上最長，甚至台北市首度突破三○○期、達三二○期，約二十六．六六年；新竹縣高達三四五期、約二十八．七五年，六都及新竹縣市平均房貸期數全數為二十六．五年起跳。

房市專家何世昌指出，「賣房救股」只是傳說，因為緩不濟急；若利用成屋履保方式交易，賣方拿到售房資金最快需兩個月，而現在時間更長、約三至四個月，等拿到錢時，融資追繳早已斷頭，完全無濟於事。不過，部分投資人借信貸來補融資的洞，因信貸核貸快速，但須注意投資風險，一旦摸底不成造成虧損擴大，恐淪兩頭輸，使得財務黑洞更大。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年第三季房貸資金稀缺，房市缺乏槓桿資源，尤其去年六月底財政部祭出新青安精進措施，八月央行找三十四家金融機構要求房貸減降，相對於年初屋主惜售、買方要排隊、抽籤、搖獎等方式搶屋，漸現疲態。

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