因應美關稅衝擊 880億支持方案條件放寬

行政院長卓榮泰昨正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。（資料照，行政院提供）

行政院會週四將通過特別條例 送立院審議

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。行政院秘書長龔明鑫強調，政府提供雨天擴大撐傘，放寬外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格，預估可讓獲得支援的企業增加到一．二萬家，農業金融受益戶數可達一．五六萬戶。行政院會週四將通過特別條例送立法院審議，後續並編列八八○億元的特別預算。

龔明鑫表示，為最大化支持方案實施成效，總統賴清德及卓揆展開產業傾聽之旅，藉由與業界座談所蒐集的第一線建議，回饋至政策規劃中。

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雨天擴大撐傘 估受惠企業、農戶近2.8萬家

關於支持方案重點，龔明鑫說明，首先在金融支持面向，政府一定會協助雨天撐傘，包含調整貿易融資利息減碼的措施，估可讓受惠企業增至一．二萬家；對於受對等關稅影響的事業，針對既有案件的貸款提供期限展延，新貸案件則簡化申請流程，雙管齊下提供協助；至於農業金融所提供的貸款支持方案，估受益戶數可達一．五六萬戶。

龔明鑫強調，為讓受影響的勞工衝擊減少，符合公告適用行業的事業若申請減班休息，可申請提供對勞工薪資差額的補貼。而對於外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格也進行放寬，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年一至二月衰退達十％，皆可申請；研發轉型補助的申請，也增加受美關稅影響的積極資格認定，讓更多遭到本次關稅政策波及的業者可以適用。

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