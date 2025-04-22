銀行公會4措施 金援企業度難關

880億支持方案 金融措施條件放寬

〔記者陳梅英／台北報導〕為因應美國對等關稅政策，造成我國出進口企業短期內恐面臨資金周轉困境，銀行公會宣布四大金融協助措施，企業若債信正常，可在今年底前，向金融機構申請到期貸款本金展延六個月。銀行公會昨已發函各會員機構配合辦理，以協助企業度過難關。

銀行公會昨提出四大金融協助措施，首先，企業有繼續經營意願且繳息及債、票信正常者，在今年十二月底前到期須展延的貸款本金，得向金融機構申請展延六個月。

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其次，辦理受美國對等關稅影響的各項政府專案貸款新貸案件，若信保基金已提供最低八成保證，建請銀行不徵提「負責人及實際業務經營者」以外保證人及客戶存單為擔保，並請銀行加速辦理審核流程，以協助企業爭取貸款時效及減輕負擔。

另外，針對新貸案件，信保基金提供十成信用保證者，酌情可免予索取財簽，並得適用簡化徵信範圍；若辦理信保基金非十成信用保證，增貸後達三千萬元以上，應於規定期限內徵提財簽者，得放寬延長三個月提供，另貸款金額一五○○萬元案件得適用簡化徵信範圍。

若是舊貸展延案件，總授信金額達兩億元，得免徵提預估財務報表等資料，但僅限上述受美國對等關稅影響、十二月底前到期貸款本金展延的案件適用。

最後，銀行公會要求各會員機構於網站建置企業相關金融協助措施的單一諮詢聯繫窗口，提供企業查詢使用。

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