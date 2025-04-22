「中航」被託管 央企信託爆雷首例

中國航空工業集團（AVIC）旗下的中航信託，因至少兩百億人民幣的理財產品延後兌付而遭託管。（取自網路）

違約達890億 曾深度參與恆大融資

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼中國多家信託公司因無法兌付理財產品而遭託管後，中國航空工業集團（AVIC）旗下的中航信託，也因至少兩百億人民幣（約八九○．七億台幣）的理財產品延後兌付而遭託管，成為中國「信託法」二○○一年生效以來，首家被託管的大型央企信託公司，凸顯中國規模三．七兆美元（約一二○兆台幣）信託產業問題叢生。

中航信託近日在官網公告稱，經股東會、董事會審議通過，已與建信信託、國投康泰信託簽訂「委託服務協議」，聘請兩家公司處理其日常經營管理，相關債務債權關係、信託法律關係不因此發生改變。

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中國因持續的房地產危機，使得重押房地產投資的信託業近幾年違約頻傳。業內人士透露，中航信託管理的資產規模逾六千億人民幣（約二．七兆台幣），曾深度參與恆大、融創、紅星美凱龍等房企的融資計畫，但這些計畫爆發的流動性危機，更加拖累中航信託財務。

包括百大集團、安克創新科技等上市公司，幾年前就已披露投資中航信託的信託產品遭延後兌付。今年三月底，將中航信託列為旗下機構的中航產融控股在向上海交易所的申報資料中表示，該公司營運面臨「嚴重的不確定性」，該公司股票已遭暫停交易，並計畫下市。

深圳信用研究公司瑞霆狗（Ratingdog）估計，中航信託理財產品延後兌付或違約金額至少達兩百億人民幣。數十名投資人四月十六日聚集中航信託上海總部，高舉布條和呼喊口號，要求兌付本金並公開資金流向。

除中航信託外，二○二三年九月爆雷的中融信託，在託管後仍因資不抵債，正面臨清算；去年四月爆雷的民生信託，則遭國有的中信信託、華融國際信託託管。

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