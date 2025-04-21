〈財經週報-投資觀點〉台股創新板投資大鬆綁 模擬交易試水溫正夯

台股創新板開放一般投資人參與買賣，簽署人數已成長4倍以上達到120萬人。（資料照）

■孫成保

創新板交易人數開放一般投資人交易

臺灣證券交易所開板的台股「創新板」自1月起開放一般投資人也能參與買賣，意味只要有簽署風險預告書即可進場投資，投資人打開手機輸入任何一檔創新板股票，以往無法交易的股票已可購買，今年以來由於此項政策開放，部分創新板的成交量已堪比一般上市股票，臺灣證券交易所並推出簽署創新板同意書就可抽iPhone16，簽署人數已成長4倍以上達到120萬人。提醒投資人，透過券商APP線上即可完成簽署並參與創新板投資。

從創新板發掘下一個獨角獸公司

2021年臺灣證券交易所設置創新板，打造彈性且友善的募資環境，大白話就是放寬財務認定的標準，一般上市櫃申請流程、花費時間較長，門檻相對嚴格，考量新創公司多屬初期發展階段，經營成效尚未顯現，掛牌標準以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金的要求，取代上市/櫃公司強調的獲利能力，藉此簡化上市流程以符合新創快速成長的需求節奏。

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但並非所有公司皆可申請創新板掛牌，申請公司需符合擁有關鍵核心技術及創新能力，例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用，或是創新經營模式的創新事業，每半年至少辦理一次法人說明會，近來媒體常將創新板喻為獨角獸公司，尤其全世界創新的獨角獸公司已有多家市值突破百億美元，然而新創環境競爭激烈，建議投資人進場前需對投資標的與產業有更多了解，並透過法說會的營收公告以及大型券商出具的研究報告進行深入觀察。

透過「模擬交易」試水溫降低投資風險

創新板對投資人可說是新的市場參與機會，但由於其上市關鍵並非獲利，投資人需審慎評估其經營潛力，並依據自身風險承受能力制定投資策略。創新板以往成交量較低，投資時需考量其市場流動性，提醒投資人可透過證券商與臺灣證券交易所即時連動的「模擬交易」功能，針對自己有興趣的標的模擬下單試水溫，同時面對股市波動幅度較大時，投資人對把握度不高的標的都可透過「模擬交易」試單，降低風險提高勝率。

（作者為凱基證券經紀暨財富管理通路處主管）

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