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〈財經週報-投資觀點〉Sell in May已過時？掌握這兩大題材，贏在五月投資攻防戰！

2025/04/21 05:30

台灣COMPUTEX將於5月在南港展覽館舉行，NVIDIA執行長黃仁勳將於19日親臨開講，今年預計談及AI加速運算、半導體未來與NVIDIA生態系擴張，可望再度激勵AI概念股與台灣本土科技股表現。（路透）台灣COMPUTEX將於5月在南港展覽館舉行，NVIDIA執行長黃仁勳將於19日親臨開講，今年預計談及AI加速運算、半導體未來與NVIDIA生態系擴張，可望再度激勵AI概念股與台灣本土科技股表現。（路透）

■邱喜專

每逢5月，市場總愛引用那句經典老話：「Sell in May and go away」，彷彿5月天注定是股市表現低迷的月份。然而，在全球資金仍處寬鬆、AI產業浪潮不減的背景下，這句話在今年可能不再適用。對於具備前瞻眼光的投資人而言，5月反而是不能錯過的佈局時機，尤其是在幾個重要題材同步發酵的推動下，投資機會正逐步浮現！

COMPUTEX強勢回歸：2025科技投資主引擎

台灣年度科技盛事COMPUTEX將於5月20日至23日在南港展覽館盛大舉行，匯聚全球近1,400家頂尖科技企業。本屆展會以「AI NEXT」為主題，聚焦人工智慧運算、未來移動、次世代通訊與綠色永續四大趨勢，不僅揭示科技產業的未來方向，更形同資金進場的重要信號。

市場最關注的亮點莫過於NVIDIA執行長黃仁勳將於5月19日親臨開講，發表AI主題演說。他過去每一次來台發言，幾乎都引爆台股相關供應鏈行情，今年談及AI加速運算、半導體未來與NVIDIA生態系擴張，勢必再度激勵AI概念股與台灣本土科技股表現。

台灣多家科技大廠也將在展會中展示AI PC與最新運算平台，不僅有望吸引國際訂單，更將成為資金關注焦點。若再搭配全球AI伺服器需求擴張、晶圓代工產能持續吃緊等背景，COMPUTEX有望成為台股AI族群重啟攻勢的關鍵催化劑。

股東會旺季：市場訊號密集釋出

每年5至6月是台股的股東會旺季，企業將密集揭露年度營運計畫、股利政策及轉型方向，是市場評估企業價值與未來潛力的關鍵時點。容易成為市場短線資金鎖定的標的。根據歷史經驗，股東會期間常伴隨股價重估與題材輪動，投資人可優先留意提前釋出正面訊息、或歷年來股東會前後股價表現優異的個股，搶先卡位潛力行情。

主動選股，才能在五月投資攻防戰勝出

進入第二季後，市場資金開始明顯輪動。高基期的AI與電子權值股雖有短線整理，但資金已悄悄轉向高殖利率、資產重估與基本面穩健的中大型股，盤勢逐漸從單一題材轉為多元均衡發展，顯示結構性轉換正在醞釀中，並非全面性修正。

雖然AI並非新題材，但隨著COMPUTEX倒數登場，市場話題與資金熱度仍在持續發酵。同時，在通膨壓力與利率環境尚未明朗之際，穩健收益型資產成為資金配置的重要依據，也讓高股息標的備受青睞。

5月不該只是「賣出」的代名詞，而是重新審視資產配置、積極布局未來的關鍵轉捩點。投資人可採取雙主軸策略：一方面鎖定具成長動能的AI科技股，另一方面結合資產型與高殖利率個股進行組合配置，不僅能掌握短線題材輪動機會，也兼顧風險控管與中長期報酬潛力，才是真正贏得5月投資攻防戰的不二法門！

（作者為群益金鼎證券數位業務處資深副總裁）

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