〈財經週報-投資觀點〉Sell in May已過時？掌握這兩大題材，贏在五月投資攻防戰！

台灣COMPUTEX將於5月在南港展覽館舉行,NVIDIA執行長黃仁勳將於19日親臨開講,今年預計談及AI加速運算、半導體未來與NVIDIA生態系擴張,可望再度激勵AI概念股與台灣本土科技股表現。(路透)

■邱喜專

每逢5月,市場總愛引用那句經典老話:「Sell in May and go away」,彷彿5月天注定是股市表現低迷的月份。然而,在全球資金仍處寬鬆、AI產業浪潮不減的背景下,這句話在今年可能不再適用。對於具備前瞻眼光的投資人而言,5月反而是不能錯過的佈局時機,尤其是在幾個重要題材同步發酵的推動下,投資機會正逐步浮現!

COMPUTEX強勢回歸:2025科技投資主引擎

台灣年度科技盛事COMPUTEX將於5月20日至23日在南港展覽館盛大舉行,匯聚全球近1,400家頂尖科技企業。本屆展會以「AI NEXT」為主題,聚焦人工智慧運算、未來移動、次世代通訊與綠色永續四大趨勢,不僅揭示科技產業的未來方向,更形同資金進場的重要信號。

市場最關注的亮點莫過於NVIDIA執行長黃仁勳將於5月19日親臨開講,發表AI主題演說。他過去每一次來台發言,幾乎都引爆台股相關供應鏈行情,今年談及AI加速運算、半導體未來與NVIDIA生態系擴張,勢必再度激勵AI概念股與台灣本土科技股表現。

台灣多家科技大廠也將在展會中展示AI PC與最新運算平台,不僅有望吸引國際訂單,更將成為資金關注焦點。若再搭配全球AI伺服器需求擴張、晶圓代工產能持續吃緊等背景,COMPUTEX有望成為台股AI族群重啟攻勢的關鍵催化劑。

股東會旺季:市場訊號密集釋出

每年5至6月是台股的股東會旺季,企業將密集揭露年度營運計畫、股利政策及轉型方向,是市場評估企業價值與未來潛力的關鍵時點。容易成為市場短線資金鎖定的標的。根據歷史經驗,股東會期間常伴隨股價重估與題材輪動,投資人可優先留意提前釋出正面訊息、或歷年來股東會前後股價表現優異的個股,搶先卡位潛力行情。

主動選股,才能在五月投資攻防戰勝出

進入第二季後,市場資金開始明顯輪動。高基期的AI與電子權值股雖有短線整理,但資金已悄悄轉向高殖利率、資產重估與基本面穩健的中大型股,盤勢逐漸從單一題材轉為多元均衡發展,顯示結構性轉換正在醞釀中,並非全面性修正。

雖然AI並非新題材,但隨著COMPUTEX倒數登場,市場話題與資金熱度仍在持續發酵。同時,在通膨壓力與利率環境尚未明朗之際,穩健收益型資產成為資金配置的重要依據,也讓高股息標的備受青睞。

5月不該只是「賣出」的代名詞,而是重新審視資產配置、積極布局未來的關鍵轉捩點。投資人可採取雙主軸策略:一方面鎖定具成長動能的AI科技股,另一方面結合資產型與高殖利率個股進行組合配置,不僅能掌握短線題材輪動機會,也兼顧風險控管與中長期報酬潛力,才是真正贏得5月投資攻防戰的不二法門!

(作者為群益金鼎證券數位業務處資深副總裁)

