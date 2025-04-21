〈財經週報-投資觀點〉川普對等關稅之亂來襲 透過紀律投資在股市動盪中尋求穩健

微笑曲線

■陳弼堃

今年4月2日川普突然宣佈其「對等關稅」政策，全球恐慌情緒飆升，標普500指數單日重挫274點，引發股災。然而，僅一週後，4月9日川普旋即表示除了中國以外，暫停個別對等關稅90天，對等關稅降低至10%，市場迅速回穩，標普500指數單日回升438點。川普政策反覆，卻足以憾動全球股市。

面對市場動盪，即使資深投資者都會感到手足無措，更何況經驗尚淺的投資人。像我女兒還是社會新鮮人，最近她問我，市場波動這麼大，損失承受度有限的小資族，該如何投資佈局？

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相較於短期波段操作追求高低點、頻繁關注盤勢，長期紀律投資，首要之務是確立長期投資目標，避免短期情緒左右投資策略。投資人可以專注於資產配置，並且運用「攤平成本」的策略應對市場波動，選對標的、不用擇時，即可開始定期定額投資。

要讓投資效益放大，選擇一個具備成長性的市場，尤其關鍵。美國是全球經濟的中樞，美股市值約54兆美元，台股市值約2.1兆美元，美股的市場規模是台股的25倍。美股市場自由度更高，成長力道也更強。從2008年起算，台灣加權指數漲幅約128%，但標普500指數的漲幅約達到277%。

長期持續投入 創造「微笑曲線」

大部分券商均提供定期定額投資美股，使投資人能以較低的進入門檻參與投資，透過每月多個資金投入日期，可以達到不錯的分散效果。即使買在高點，也因為攤平成本的原理，只要長期持續投入，終有一天可望實現「微笑曲線」，亦即庫存總市值超越總投入成本。

定期定額投資規則簡單，卻能很有效地幫助我們抵抗人性的弱點——得失心重，容易追高殺低；疏忽怠惰，則會忘記理財。透過定期定額，一旦約定之後，就能自動扣款買入美股，即使生活忙碌，也不用擔心疏於經營個人的投資帳戶。長線投資人如果認同長期攤平成本的觀念，並且把握「停利不停扣」的原則，持之以恆地紀律投資，相信即使面對動盪的時局，長期也能看見不錯的投資績效。

投資交易具有一定風險，投資人應先評估本身資金及承受交易風險之能力。

（作者為富邦證券商品業務處副總經理）

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