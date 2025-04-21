晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資觀點〉川普對等關稅之亂來襲 透過紀律投資在股市動盪中尋求穩健

2025/04/21 05:30

微笑曲線微笑曲線

■陳弼堃

今年4月2日川普突然宣佈其「對等關稅」政策，全球恐慌情緒飆升，標普500指數單日重挫274點，引發股災。然而，僅一週後，4月9日川普旋即表示除了中國以外，暫停個別對等關稅90天，對等關稅降低至10%，市場迅速回穩，標普500指數單日回升438點。川普政策反覆，卻足以憾動全球股市。

面對市場動盪，即使資深投資者都會感到手足無措，更何況經驗尚淺的投資人。像我女兒還是社會新鮮人，最近她問我，市場波動這麼大，損失承受度有限的小資族，該如何投資佈局？

相較於短期波段操作追求高低點、頻繁關注盤勢，長期紀律投資，首要之務是確立長期投資目標，避免短期情緒左右投資策略。投資人可以專注於資產配置，並且運用「攤平成本」的策略應對市場波動，選對標的、不用擇時，即可開始定期定額投資。

要讓投資效益放大，選擇一個具備成長性的市場，尤其關鍵。美國是全球經濟的中樞，美股市值約54兆美元，台股市值約2.1兆美元，美股的市場規模是台股的25倍。美股市場自由度更高，成長力道也更強。從2008年起算，台灣加權指數漲幅約128%，但標普500指數的漲幅約達到277%。

長期持續投入 創造「微笑曲線」

大部分券商均提供定期定額投資美股，使投資人能以較低的進入門檻參與投資，透過每月多個資金投入日期，可以達到不錯的分散效果。即使買在高點，也因為攤平成本的原理，只要長期持續投入，終有一天可望實現「微笑曲線」，亦即庫存總市值超越總投入成本。

定期定額投資規則簡單，卻能很有效地幫助我們抵抗人性的弱點——得失心重，容易追高殺低；疏忽怠惰，則會忘記理財。透過定期定額，一旦約定之後，就能自動扣款買入美股，即使生活忙碌，也不用擔心疏於經營個人的投資帳戶。長線投資人如果認同長期攤平成本的觀念，並且把握「停利不停扣」的原則，持之以恆地紀律投資，相信即使面對動盪的時局，長期也能看見不錯的投資績效。

投資交易具有一定風險，投資人應先評估本身資金及承受交易風險之能力。

（作者為富邦證券商品業務處副總經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財