〈財經週報-台股盤勢解析〉美中貿易戰波及台股 台股劇烈震盪將延續

台股劇烈震盪將延續，貨櫃與航空短線相較抗跌，而且航運股殖利率也偏高。（資料照）

■姚宗宏

川普關稅搖擺不定，儘管打算考慮調整政策，但不確定性仍籠罩市場；中國持續報復美國，美國也表態「球在中國手上」，並加徵關稅至245%，雙方誰也不讓步的情況下，市場緊張氛圍激增，避險情緒也隨之升溫，台股走勢震盪劇烈。

輝達（NVIDIA）無預警收到美國政府通知，專為AI設計的晶片H20未來出口至中國得特別申請特別許可證，美股聞訊後走跌，晶片股跌幅較重，拖累台股走勢；惟輝達計畫與台積電（2330）等合作夥伴在美國建造逾5,000億美元規模的AI伺服器廠，可見各大廠都期望在貿易戰中尋求生機。

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美股主要指數17日多數收跌，台股18日盤中上漲近150點，後續呈現震盪格局，惟尾盤時賣壓湧現，終場僅上漲56.3點，收在19,395.03點。

避險情緒續籠罩 台股盤勢仍劇烈震盪

研判短線上，避險情緒仍持續籠罩市場，台股盤勢將維持劇烈波動，儘管台股出現跌深反彈的現象，投資人也須保守看待。

對等關稅公布前，台股企業獲利預估是雙位數成長，若以中性本益比14至16倍預估，推估大盤將在18,000至20,500點間整理；惟川普政策反覆不定，加上聯準會（Fed）政策仍不明朗，消費動能復甦時程恐再延後，諸多因素都可能使台股企業獲利下修，台股評價也面臨下調風險。

自川普發布對等關稅的行政命令以來，全球股市震盪劇烈，台股更是在一週內創下跌點與漲點兩大紀錄。隨後川普暫緩關稅，台灣供應鏈得以有喘息空間，廠商也在這段期間內出現急單拉貨的現象，研判第二季業績將會淡季不淡。

因為川普政策仍是市場最大的不確定性因子，急單拉貨效應將使多數產業第二季業績會相當亮眼，加上第一季財報普遍樂觀，看好台股第二季的行情，但也有可能是今年最後的行情，下半年需密切關注川普政策與美國經濟；但根據預估，儘管美國經濟成長會放緩，但不至於衰退。

貨櫃、航空短線抗跌 金控股是資金流入焦點

近期震盪期間，價值型股票較受資金青睞，ODM去年第四季開始修正至今，評價來到吸引力的位置，加上廠商在美國皆有生產基地，可因應關稅的空間較大，易受資金青睞。

傳產部分可關注航運與金融族群，貨櫃與航空短線上相較抗跌，其中航運股殖利率也偏高，可望吸引買盤流入；金控類股首季自結獲利亮眼，殖利率高於4%的優勢，將會是資金流入焦點。

操作策略上仍要有居高思危的心態，但關稅不應成為唯一的考量，長投資金可趁當前點位，布局具未來潛力的產業；原則上將以企業競爭力考量為主、對美出口比例為輔，靜待台股進一步上攻。（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

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