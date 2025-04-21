〈財經週報-熱門族群〉中國安控廠受關稅衝擊 台廠有想像空間

美國對中國增加關稅，中國安控廠出口將受衝擊，台廠營運增想像空間。圖為昇銳。（取自Google地圖）

記者歐宇祥／專題報導

近期美國總統川普連連對中國增加關稅，預期中國安控廠出口將受衝擊，台系安控廠商營運增添想像空間。近期安控族群股價強勢。其中陷入貼標爭議的昇銳（3128）股價強力反彈、上週週漲近29%，彩富（5489）、哲固（3434）、陞泰（8072）週漲幅都在2成上下，而安控大廠晶睿（3454）則相對平淡、週漲近5%。

川普在第一任期時也曾開啟美中貿易戰，宣布汰換中國安控產品，使中國安控龍頭海康威視、大華科技營運備受衝擊，台系安控廠商喜迎NDAA（國防授權法案）商機。而近期川普再啟關稅戰，儘管已在談判，但目前宣告對中關稅達245%，市場也期待台系安控廠再次受惠去中商機，帶動上週股價飆漲。

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晶睿不排除赴美設廠

除有去中商機外，今年全球安控市場也較去年回溫，台達電（2308）旗下安控大廠晶睿營收顯著回溫，第一季累計營收19.7億元、年增25%。不過因台灣也被徵收32%關稅，目前雖有90天緩徵期，但市場擔憂晶睿出貨北美比重高、營運恐受衝擊。晶睿則表示，不排除赴美設廠，將持續善用集團資源、滿足客戶需求。

陞泰（8072）第一季營收2.66億元、年增18%，為5季來高點，近日並公告3月單月稅後淨利1500萬元、年增24%，每股稅後盈餘（EPS）0.19元。陞泰日前表示，公司主要在國內銷售，且供應企業客戶，受總體經濟影響有限，且今年看MIT（台灣製造）商機會相對去年更強，有利於後市營運。

而中小型安控廠哲固去年獲利明顯優於前年，每股稅後盈餘1.67元、年增2倍，今年第一季營收2.28億元、年增13%，創單季新高，帶動近期股價持續向上，上週又公告3月單月EPS為0.43元、年增1倍，上週五股價收在漲停。只不過，17日哲固的當沖成交量飆高達1.1萬張、佔比65%，應留意後市股價波動。

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