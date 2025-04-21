晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-熱門族群〉中國安控廠受關稅衝擊 台廠有想像空間

2025/04/21 05:30

美國對中國增加關稅，中國安控廠出口將受衝擊，台廠營運增想像空間。圖為昇銳。（取自Google地圖）美國對中國增加關稅，中國安控廠出口將受衝擊，台廠營運增想像空間。圖為昇銳。（取自Google地圖）

記者歐宇祥／專題報導

近期美國總統川普連連對中國增加關稅，預期中國安控廠出口將受衝擊，台系安控廠商營運增添想像空間。近期安控族群股價強勢。其中陷入貼標爭議的昇銳（3128）股價強力反彈、上週週漲近29%，彩富（5489）、哲固（3434）、陞泰（8072）週漲幅都在2成上下，而安控大廠晶睿（3454）則相對平淡、週漲近5%。

川普在第一任期時也曾開啟美中貿易戰，宣布汰換中國安控產品，使中國安控龍頭海康威視、大華科技營運備受衝擊，台系安控廠商喜迎NDAA（國防授權法案）商機。而近期川普再啟關稅戰，儘管已在談判，但目前宣告對中關稅達245%，市場也期待台系安控廠再次受惠去中商機，帶動上週股價飆漲。

晶睿不排除赴美設廠

除有去中商機外，今年全球安控市場也較去年回溫，台達電（2308）旗下安控大廠晶睿營收顯著回溫，第一季累計營收19.7億元、年增25%。不過因台灣也被徵收32%關稅，目前雖有90天緩徵期，但市場擔憂晶睿出貨北美比重高、營運恐受衝擊。晶睿則表示，不排除赴美設廠，將持續善用集團資源、滿足客戶需求。

陞泰（8072）第一季營收2.66億元、年增18%，為5季來高點，近日並公告3月單月稅後淨利1500萬元、年增24%，每股稅後盈餘（EPS）0.19元。陞泰日前表示，公司主要在國內銷售，且供應企業客戶，受總體經濟影響有限，且今年看MIT（台灣製造）商機會相對去年更強，有利於後市營運。

而中小型安控廠哲固去年獲利明顯優於前年，每股稅後盈餘1.67元、年增2倍，今年第一季營收2.28億元、年增13%，創單季新高，帶動近期股價持續向上，上週又公告3月單月EPS為0.43元、年增1倍，上週五股價收在漲停。只不過，17日哲固的當沖成交量飆高達1.1萬張、佔比65%，應留意後市股價波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財