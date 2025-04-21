〈財經週報-熱門族群〉美暫緩課徵25%關稅 汽車零組件族群股價反彈

美國暫緩對進口汽車及零組件課徵25%關稅，汽車零組件族群股價反彈。（彭博）

記者楊雅民／專題報導

美國總統川普14日釋出暫緩對進口汽車及零組件課徵25%關稅的訊息，激勵汽車零組件族群股價反彈，包括東陽（1319）、帝寶（6605）、堤維西（1522）、和大（1536）等個股，上週股價皆強勢反彈。

以美國AM（售後維修）市場為主力的東陽第一季自結合併稅前淨利為18.78億元，稅前每股盈餘3.1元，較去年同期成長25%，再創單季獲利新高；若排除兩期匯兌因素，第一季稅前淨利更較去年同期成長36%。

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東陽在美設廠30年 不怕川普關稅

東陽表示，集團於美國設廠已超過30年，自2017年川普第一任時就開始積極擴廠、移模，今年更加大擴廠力道，後續即使貿易條件有所改變，東陽反而可以拉開與競爭同業的距離。投信自4月1日以來連續買超東陽累計達5,846張，外資則賣超6,271張。

帝寶主攻北美AM市場車燈產品，受惠於北美保險公司State Farm擴大AM零件使用，帝寶營收和獲利也穩健成長，3月合併營收18.36億元，年增8.28%；累計第一季合併營收49.58億元，年增3.42%，近日全球股災，外資自7日以來也累計買超帝寶1,203張。

和大4月10日起至6月9日啟動買回1.5萬張庫藏股，買回區間價格40~70元，加上與高鋒（4510）轉投資成立的和大芯科技，瞄準CoWoS先進封裝中後段檢測市場，轉型效益將浮現，上週股價也強彈11.5%、收在57.4元。

宏遠投顧表示，在關稅戰下，全球汽車產業正逐步朝向美國與中國等兩大市場發展，已於美國設廠、具在地化生產能力的廠商，及具備轉嫁稅負能力者，將有望在變動環境中維持競爭優勢。

相較於整車市場，受關稅影響相對較小的為AM（售後維修）市場，因主要面對終端消費者，價格機制多以離岸價格（FOB）為基礎，稅費通常由當地貿易商吸收。

在汽車整車及零組件價格上漲的情況下，AM件與OEM（委託代工製造）件之間的價差將進一步擴大，反而有利於AM件的滲透與採用，提升市場需求，以美國AM市場為主力的業者，受關稅影響較為有限。

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