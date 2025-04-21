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〈財經週報-減碳難題〉政府加大減碳力道 由排碳大戶向下擴張

2025/04/21 05:30

碳費政策將擴大，從原本能源、製造部門擴大到住商及運輸部門，加大減碳力道。（資料照）碳費政策將擴大，從原本能源、製造部門擴大到住商及運輸部門，加大減碳力道。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

歐美企業對供應鏈減碳要求維持不變、甚至持續升級，環境部的碳費政策雖然主要針對年排放量2.5萬噸二氧化碳當量的企業（排碳大戶）徵收。不過日前環境部也公告，今年6月起將針對服務業、運輸業、醫療院所等單位提供碳盤查指引，雖然強調暫不會徵收碳費，不過仍對非排碳大戶形成減碳壓力。綠領產業人士就指出，目前中小企業碳盤查與減碳需求增強，顯示永續轉型趨勢向下擴散。

根據研究，台灣上市櫃企業的碳排放量佔我國總體排放量將近7成，其中半導體、塑膠與鋼鐵等產業的碳排更是驚人，因此碳費等更具約束力道的政策手段優先瞄準排碳大戶徵收，中大型企業通常也是永續轉型進展較快的先行者。不過環境部宣告未來將擴大盤查，從原本能源、製造部門擴大到住商及運輸部門，加大減碳力道。

碳費明年將正式開徵，而根據環境部說法，自明年起，用電量高以及用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等也都要在每年4月底前完成前一年度的溫室氣體排放量盤查登錄，不過強調不會查驗、也不會徵收碳費，預估至少增加500家事業體需執行，今年將先啟動輔導。

中小企業減碳成新課題

未來台灣的減碳政策將從碳費過渡到總量管制排放交易（ETS），目前碳交所已經如火如荼地進行前期技術與制度準備，以在時機成熟時為政策接軌作準備。學者曾說明，減碳政策手段本就會持續擴大住商部門等管制對象、並將徵收對象的排放門檻從年排放量2.5萬噸持續降低，理想目標是100%涵蓋所有排放源、以最大程度減碳，唯實際難以施行。

隨著各國規範先後明確，群恆新世代顧問公司副總張祐程指出，目前除大企業外，中小企業的減碳需求也正在提升，且雖然減碳成本對部分中小企業來說是壓力，但碳交所總經理田建中指出，國內減量額度（碳權）賣方反而是以非排碳大戶的中小企業較有機會。例如上架減量額度的企業含農畜產業、客運業等，都是推進減碳轉型後申請減量額度並上架販售。

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