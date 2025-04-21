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〈財經週報-時事求是〉永續的擺盪

2025/04/21 05:30

美國二進二出巴黎協定，未來川普在任4年，全球的減碳進度勢必走走停停，速度應該會變得很慢。（中央社資料照）美國二進二出巴黎協定，未來川普在任4年，全球的減碳進度勢必走走停停，速度應該會變得很慢。（中央社資料照）

■魏錫賓

美國總統川普於2025年1月20日再任的第一天，迫不及待地發布多道行政命令，「釋放美國能源」政策是其中之一，由前總統拜登在2022年9月才以總統行政命令成立、主導國家氣候變遷政策的白宮「潔淨能源創新與執行辦公室」，因此而在川普上任第一天被廢除。世界最大經濟體的能源政策，再次徹底轉向，拉扯永續發展前進的步伐。

為了遏阻全球暖化的趨勢，聯合國會員終於在2015年通過巴黎協定，希望透過國際合作，實現溫室氣體淨零排放，以達成永續發展的目標；各國更加速地利用綠能等潔淨能源，降低碳排放。

川普在2017年首度擔任總統前，就認為巴黎協定對美國不公平，有礙競爭力，且沒有效果，因此主張退出，而後在2020年11月4日，美國正式退出巴黎氣候協定；不過，2021年1月20日美國前總統拜登在就職首日，就簽署行政命令再入巴黎協定。

2025年1月川普重返白宮的第一天，又再度退出巴黎協定。美國二進二出，令人看得眼花撩亂；然而，最大經濟體的政策急轉彎，雖然擾亂減碳進度，可是走得最快的歐盟，依然往前邁進。為了避免進口商品會有碳費優勢，歐盟提出碳邊境調整機制（CBAM），針對沒有實施碳排相關管控、未付出足夠成本的國家輸入歐盟的商品，課徵碳稅，希望防止「碳洩露」，並維持聯盟境內、境外商品競爭的公平性，因而使得外溢效果向各國漫延。

不管是碳權、碳稅的徵收，若非出自自願，而要走商業懲罰路線，就一定要對營收或獲利產生衝擊，一般營利的企業才有改善的動機。歐盟是主要經濟體，有引導全球政策的能量；可是減碳既是額外增加的成本，也就會降低競爭力。

當各國紛紛依據巴黎協定，並因應CBAM，自願或被迫規劃碳排淨零路徑時，川普又任總統，終再對「永續」發展造成衝擊。在川普指示下，美國環保署（EPA）在3月12日宣佈為了釋放美國能源、降低生活成本及重振美國汽車工業，而所採取的31項行動方案中，包括了放寬石油、天然氣開採、燃媒管制，以及造成部分商品價格上升的碳社會成本計算的排除等措施。

地球只有一個，對暖化的控制，不能有缺口，尤其不能缺少美國的配合，可是這一次，更難期待美國突然回頭。因為在川普近日執行的經濟政策中，藉提高關稅促進製造業回流美國是主軸，而壓低能源價格，則是避免通膨而必須搭配的重要一環。

在商業競爭上，時機常常決定勝負，太早或太晚推出新產品，都可能落得退出市場的下場；一個國家或企業沒有獨占優勢，而要獨自提高成本，恐難以從競爭中勝出。川普以常識治國，走的是現實主義路線。未來4年，全球的減碳進度勢必走走停停；縱然不會因一人而停止，可是速度應該會放慢。

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