〈財經週報-減碳難題〉碳交易市場轉冷 川普仍是最大變數

美國總統川普退出「巴黎氣候協定」，為全球永續市場格局帶來更多變數。碳交易市場轉冷，市場氛圍轉為觀望。（歐新社）

記者歐宇祥／專題報導

台灣碳費費率訂定及徵收時程

美國總統川普反對ESG永續價值的立場鮮明，第二任回鍋宣布美國退出「巴黎氣候協定」、又恐裁撤美國氣候研究部門。專家預期2025年是永續工作最艱困的一年。不過產業人士指出，因台灣、歐盟的減碳目標與規範都未改變，台灣企業減碳作為仍會持續推進，唯碳交易市場轉冷、市場氛圍轉為觀望。

各國減碳政策

川普退出巴黎氣候協定 全球永續市場變數大

川普因視氣候變遷為騙局，也對國際組織合作不以為然，因此儘管美國是碳排放大國，川普上任後仍宣告退出巴黎氣候協定，也恐會削減氣候研究經費，為全球永續市場格局帶來更多變數。

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不過，除歐盟的淨零目標未改變，台灣環境部部長彭啓明近日也表示，因各國持續推進淨零，加上評估碳費對產業影響有限，因此台灣徵收碳費的時程不變，仍將是今年起計算排放量、明年正式徵收，今年上市櫃企業需產製永續報告書，各項減碳措施未見放緩，仍會朝2050淨零碳排目標邁進。

國際品牌未鬆口 台廠減碳壓力仍在

針對永續市場發展，碳交所總經理田建中指出，美系大廠含蘋果（Apple）、HP、微軟（Microsoft）等國際品牌尚未鬆動其淨零承諾，因此台系供應鏈廠商也無法停下淨零轉型腳步，而歐洲品牌的Adidas、Volvo Cars則持續加嚴格減碳政策，因此對台灣製造業來說，供應鏈減碳壓力並未鬆動。

田建中強調，對台灣製造業來說，減碳推進主要的推進力是國際客戶，此外，國際財務報導準則（IFRSs）對企業的碳排揭露要求也正在升級，未來除了「一般永續財務資訊揭露規定（IFRS S1）」、「氣候相關揭露（IFRS S2）」階段需要揭露氣候變遷與碳排風險，也將擴張到IFRS S3，涵蓋自然環境與生物多樣性，意味企業對環境責任的付出成果將成為投資機構關注的重點，進一步推動企業在環境議題上的行動力。

隨著台灣碳費、總量管制排放交易（ETS）規範持續推進，群恆新世代顧問公司副總張祐程指出，台灣企業除客戶壓力外，法規也是企業減碳的一大推進力，尤其上市櫃企業會優先考量法遵性，加上歐盟供應鏈要求不變，因此看減碳長期趨勢不變，不過川普政策的影響性尚不明顯。

但中經院綠色經濟研究中心顧問溫麗琪仍示警，川普仍是永續趨勢推進當中最大的挑戰，除退出巴黎氣候協定、重評估企業空氣品質標準，取消對氣候受難者的補助款，對永續工作者而言都是重擊，可預期未來會持續餘波盪漾，對全球再生能源發展、永續氣候產業的前景都將有巨大影響。

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