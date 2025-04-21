台積法說穩軍心 法人︰短線仍震盪

法人認為，近期台股短線還是以震盪格局為主。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕權值王台積電法說會報喜，台股猶如吃下定心丸，法人認為，近期台股短線還是以震盪格局為主，投資人後續可觀察美股與台股首季財報，以及五月初美國聯準會（Fed）是否會降息。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠繳出亮眼財報，更表態第二季財測營收可望續創新高，讓市場吃下定心丸。她分析，美國川普政府的關稅衝擊，在各國與美國談判未有明確結論前，關稅陰霾持續籠罩股市；不過，國安基金第九次進場，明顯提供市場情緒穩定力量，但投資人仍須留意量能不足，將使大盤反覆壓力測試，短期將以震盪格局為主。

請繼續往下閱讀...

野村投信指出，雖然台股短線缺乏中長線利多帶動，但投資人不用過度悲觀，全球經濟應不至於出現大蕭條，一方面是最終的關稅措施仍將以美國利益為最大考量，對GDP（國內生產毛額）的影響應不如先前市場預期的那麼悲觀，且川普仍須在明年美國期中選舉前，營造景氣復甦景象，為共和黨勝選創造利多。

此外，目前美國利率在相對高檔，聯準會仍有很大的降息空間可以刺激經濟，建議保持耐心，除留意關稅政策的進展，剛展開的美股財報季也值得關注。

元大投顧也說，聯準會預計五月六日舉行會議，加上台股正面臨首季季報成績單揭曉，各家法說陸續召開，現階段操作切記「跌時重質」，選股強調業績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法