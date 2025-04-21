美銀、小摩遭警告︰退出寧德時代IPO案

摩根大通和美國銀行的執行長遭美國眾議院警告，承銷中國電動車電池大廠寧德時代（CATL）在香港的IPO，將面臨「嚴重的監管、財務和聲譽風險」。（法新社資料照）

美眾院競爭委員會主席致函

籲勿和中軍工企業扯上關係

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）近日致函摩根大通和美國銀行的執行長，敦促兩家銀行退出中國電動車電池大廠寧德時代（CATL）在香港的公開上市（IPO）承銷工作，否則將面臨「嚴重的監管、財務和聲譽風險」。

穆勒納爾在致摩根大通執行長狄蒙（Jamie Dimon）和美國銀行執行長莫伊尼漢（Brian Moynihan）的信函中，提及美國總統川普的美國優先投資政策，旨在防止美國投資與中國解放軍有關的公司，「寧德時代的IPO正是該政策力圖防止的那種投資」。

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穆勒納爾指出，寧德時代已被美國國防部認定為中國軍工公司，其鋰電池可能很快就會為中國潛艇艦隊提供動力，且該公司與新疆為維吾爾人設立強迫勞動營的準軍事組織有關。

信函表示，承銷寧德時代IPO，這兩家銀行在將自己置於嚴重的監管、財務和聲譽風險中。

穆勒納爾發布聲明：「如果摩根大通和美國銀行繼續進行寧德時代IPO，他們就有可能參與該公司種族滅絕，破壞美國工業，並危及美國軍人的安全。」

美國國防部今年一月將寧德時代列入在美國營運的中國軍工企業名單，並敦促美國企業避免與名單上的中國企業交易。寧德時代發言人重申，將該公司被認定為中國軍工企業是個錯誤，該公司從未從事任何與軍事相關的業務或活動。

寧德時代今年稍早申請在香港二次上市，預計籌資五十億美元，將成為短影音平台快手（Kuaishou）二○二一年透過IPO籌資五十四億美元以來，在香港交易所最大的一宗上市案。

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