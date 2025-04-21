習近平避會川普 美中關稅協議陷僵局

美國總統川普堅持與中國國家主席習近平一對一對談，拒絕其他非官方的外交途徑，導致美中達成協議的可能性越來越小。（路透資料照）

川普堅持一對一 中擔心習遭羞辱 雙方難進行有意義溝通

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico報導，儘管美國總統川普日前表示，希望與中國在未來三至四週就關稅戰達成協議，但因他堅持與中國國家主席習近平一對一對談，拒絕其他非官方的外交途徑，導致美中達成協議的可能性越來越小。CBS新聞報導，川普政府已開始討論成立一個工作組，以因應與北京談判若未取得突破時，可能出現的供應鏈緊急狀況。

據兩名前美國國務院官員和一名產業官員指出，川普不會授權白宮代表與中國官員談判，聯邦參議院也尚未確認美國駐中國大使的人事案，川普則未指派任何人帶領與中國談判，白宮也未與中國駐美國大使館開始討論。由於缺乏實質的接觸，美中之間有意義的溝通陷入僵局，危及短期內達成解決方案的可能性。

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前白宮國安會中國、台灣和蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，川普想與習近平直接對談，就像他與俄羅斯總統普廷一樣，他不想交由其他人傳達他的意思；因此，透過秘密管道進行交流不可行。

川普多次表示有意與習近平會面或對談，以緩和貿易緊張局勢，但習近平似乎拒絕這個提議。相反的，習近平近日訪問東南亞三國，加強與這些國家的關係，以對抗美國的關稅，此舉已惹惱美國。

中國對川普的會面要求可能存有戒心，因為這可能會使習近平失去優勢，尤其是如果川普把會面變成出人意料的場面，就像烏克蘭總統澤倫斯基在白宮遭圍剿的事件，中國官員高度警戒習近平可能會被羞辱的風險。

CBS︰美擬設工作小組 因應供應鏈緊急狀況

CBS新聞報導，由於對中國加徵高額關稅可能導致藥品、半導體、電子設備和關鍵礦物面臨供應鏈壓力，川普政府已開始討論成立一個工作組，以因應與北京談判若未取得突破時，可能出現的緊急狀況。

雖然最終細節尚未確定，但該工作組成員可能包括副總統范斯、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮國家經濟委員會主席哈塞特、白宮經濟顧問委員會主席米蘭和美國貿易代表葛里爾。

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