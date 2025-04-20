產業關聯未達標 海峽風場被解約

國內上市公司力麗集團投資的海峽風場應於今年底前併網，卻遲未有具體國產化進度，雖有遞件展延，但未獲同意，三月中是最後機會，不過提出的產業關聯方案仍不符合；經濟部證實，四月初已寄出解約函給業者。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕海峽一期風場真沒了！由國內上市公司力麗集團投資的海峽風場應於今年底前併網，卻遲未有具體國產化進度，雖有遞件展延，但未獲同意，三月中是最後機會，不過提出的產業關聯方案仍不符合；經濟部證實，四月初已寄出解約函給業者，而海峽一期未能開發的三○○MW容量將併入三之三風場選商。

海峽一期可謂一波三折，當初是因達德能源的麗威風場位於桃園外海，牽涉飛安問題，因民航局不同意而未能取得籌設許可；二○二○年被官方解約後，能源署首次動用備取機制，海峽一期在二○二二年出線，不過因工程時間只剩相當緊迫的三年，未能挺過疫情衝擊，最終仍走向解約一途。

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官方的最後底線，即是業者需要依照經濟部產發署離岸風電產業關聯政策落實相關義務，但這幾年因國際經濟環境變動快速，海峽一期的專案進度受衝擊；據透露，力麗集團曾一度找上水下基礎龍頭世紀集團，卻未能順利合作。

依照合約開發商先前已繳交約六億元保證金，能源署官員表示，解約函寄送後，正依契約內容審視業者實際進度，將依比例開罰。官員指出，過去麗威風場是連籌設許可都未拿到，最終罰款約六十％，而海峽一期有拿籌設許可，比例不至於超過六成，正在最後盤點中。

今年是第二階段區塊開發風場的收尾年，台電二期預計年底前併網，海龍、沃旭大彰化西南二階及西北風場應滿足延一年條件，預計最晚都能在明年完工發電。

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