萬人R&D團隊在台灣 台積電研發費首破2千億

台積電最新揭露去年研發費用達63.61億美元（約2068億台幣），是全台首家研發費用破二千億元的企業。圖為台積電全球研發中心。（路透檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電在台研發人力達一萬人，最新揭露去年研發費用達六十三．六一億美元（約二○六八億台幣），不僅創歷史新高，也是全台首家研發費用破二千億元的企業。

台灣整體製造業研發費 台積電前年約占25.8％

台積電研發費用一向遙遙領先業界，前年約占台灣整體製造業研發費用二十五．八％、逾四分之一，預期去年也將達此相當比重。

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台積電全球研發中心前年七月開幕啟用，創辦人張忠謀當時對外公開表示，台積電每年研發費用約占營收的八％，研發與製造團隊的緊密合作是台積電致勝關鍵，兩大團隊結合不僅對台積電貢獻大，對全球半導體業與經濟貢獻也很大，也因為這樣的貢獻，台積電成為兵家必爭之地。

隨著營收規模擴大，台積電每年研發費用也節節攀升，去年提撥六十三．六一億美元，較前年五十八．五億美元成長八．七三％，較二○二○年的三十七．二億美元更成長逾七成。台積電董事長暨總裁魏哲家也對外說，目前台積電在台灣研發人力達一萬人。

台積電日前法說會指出，二奈米將如期在今年下半年進入量產，量產曲線與三奈米相似，明年下半年也會量產家族製程延伸版，包括超級電軌（SPR）的A16；台積電二奈米技術領先全球業界，在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將高於三奈米與五奈米的同期表現。

台積電表示，這些研發努力使客戶能夠比競爭對手和許多整合元件製造商更早使用先進製程技術，例如用於量產的七奈米、五奈米和三奈米技術，公司預計將製程技術進一步推進到二奈米及以下，以維持技術領導地位。

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