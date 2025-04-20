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川普祭關稅棄綠能 有利台灣風場開發

2025/04/20 05:30

風電業者指出，美國離岸風電政策轉向後，對台灣風場開發是正向因素。（資料照）風電業者指出，美國離岸風電政策轉向後，對台灣風場開發是正向因素。（資料照）

業者：施工船等費用可望下滑 鋼材銷美受阻也可能降價

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普打擊再生能源、又揮舞關稅大棒。風電業者指出，離岸風電的全球施工船、吊裝船等費用可望下滑，調度檔期也可舒緩，加上川普推出鋼鋁關稅等，讓部分鋼材難以銷美，有助接到較低價材料，對國內風場開發反而是利多。

美離岸風電政策轉向 對台是正向因素

美國是全球第三大的離岸風電市場，但先前風電供不應求，疫情後施工船仍滿檔，價格不斷攀升。川普上台後抵制離岸風電政策，還稱風機又醜又貴。國內供應鏈指出，美國離岸風電政策轉向後，對台灣風場開發是正向因素，開發商的船隻調度成本大降，本土供應鏈價格彈性增加，反而更有商談空間。

我國離岸風電正進入第三階段，國產化政策爭議也落幕，但本土供應鏈命運不同。國內水下基礎過去有中鋼旗下的興達海基與世紀鋼、世紀風電兩大集團，但興達海基不堪虧損而走向轉型，世紀鋼有望優先承攬先前興達海基手上僅存的海鼎二風場訂單。

世紀鋼手上屬於第二階段風場，還有台電二期與海龍，至於第三階段已握有渢妙一期，三個風場是今年要收尾與執行的專案。另三之一階段的風場有海盛、蔚藍海，涉及國產化和非國產化部分，世紀集團有承接能力，雙方持續議約當中，其中一案預計今年會有結果。

為了因應政府國產化鬆綁，世紀集團也赴印尼巴淡島設廠，明年初會投產，主要負責前段製程，屬於勞力密集，加上台北港擴廠，可望增加組裝產能等，世紀集團仍可比韓國、越南更具競爭力，非國產化的產品毛利率估計還是可維持三十％。世紀鋼高層指出，即使目前經濟變數多，集團二○二九年前完成三百座水下基礎目標並未改變。

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