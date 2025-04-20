他山之石》挪威主權基金年賺8兆 沙國慘套軟銀「願景基金」

各國主權基金不是每個都大賺，沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（PIF）則因投資軟銀總裁孫正義的創投基金「願景基金」（Vision Fund）慘遭套牢，投資績效遠不如預期。（歐新社）

編譯盧永山／專題報導

管理規模逾新台幣六十一兆資產的挪威「政府退休全球基金」（GPFG），可說是全球單一最大主權基金，因為重壓美國科技股，在人工智慧（AI）浪潮席捲全球下，去年大賺二．五一兆挪威克朗（新台幣七．八七兆元），為連續第二年創新高；相較之下，沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（PIF）則因投資軟銀總裁孫正義的創投基金「願景基金」（Vision Fund）慘遭套牢，投資績效遠不如預期。

在去年科技股飆升與AI浪潮下，GPFG大賺二．五一兆挪威克朗，打破二○二三年的二．二兆挪威克朗（新台幣六．八九兆元）紀錄，連續第二年創新高。截至去年底，GPFG管理資產規模達十九．七兆挪威克朗（新台幣六十一．七四兆元）。

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負責經營GPFG的挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長坦根（Nicolai Tangen）表示：「由於股市表現強勁，去年基金實現了極佳的報酬率，美國科技股的表現尤其優異。」

GPFG成立於一九九○年代，主要是將挪威得自油氣產業的豐厚收益進行轉投資，目前該基金共投資全球六十三國的逾八千家公司，超過七成是重壓美國科技股，包括蘋果、微軟和輝達等；該基金也投資政府債和公司債、房地產與再生能源基礎設施，以取得固定收益。

而PIF成立於一九七一年，現由沙國王儲沙爾曼負責管理。該基金最初的大部分投資都在沙國國內，但後來將海外投資的比重由二％升至三十％；該基金在二○一六年決定向孫正義的創投基金「願景基金」第一期投注四五○億美元，被視為最大敗筆；「願景基金」因為投資WeWork等科技新創公司而慘賠，近年來已拋售和打銷數十億美元的這類股票，PIF身受其害，二○二二年就出現一五六億美元虧損。

孫正義在二月下旬於邁阿密舉行的未來投資倡議研究所（FII Institute）座談會上就坦承，「願景基金」經常押錯寶，「我沒有給沙爾曼足夠的回報，我還欠他」；PIF目前管理的資產規模達九五○○億美元（新台幣三十一．三四兆元），去年十二月該基金決定將海外投資比重由三十％降到十八％至二十％，加碼投資國內產業，希望能提高投資績效。

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