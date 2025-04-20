主權基金話題》中華郵政︰7.3兆郵儲歸儲戶 難納主權基金

中華郵政表示，主權基金指國家自己持有的錢，「但郵儲存款是民眾的錢，是儲戶們的錢，不適合當作主權基金」。（資料照，中華郵政公司提供）

中華郵政目前郵儲存款約七兆三千億元。中華郵政說明，這些都是屬於一般儲戶的錢，受「郵政儲金匯兌法」明文規定可使用的項目之外，其餘用途都不在考量範圍內。

中華郵政資金運用處處長呂文偉表示，主權基金指國家自己持有的錢，「但郵儲存款是民眾的錢，是儲戶們的錢，不適合當作主權基金」。

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根據「郵政儲金匯兌法」規定，郵政儲金運用範圍包括轉存中央銀行；轉存中央銀行以外之其他金融機構；投資公債、公司債、金融債券及短期票券；投資受益憑證及上市櫃股票；參與金融同業拆款市場；提供中長期資金轉存金融機構辦理政府核准之重大建設及民間投資計畫；其他經交通部、金管會及中央銀行核准者。

呂文偉強調，中華郵政必須保證給付儲戶們的利息，但主權基金不保障給利息、儲戶無法獲得保障；目前中華郵政對郵儲存款的運用包括轉存其它銀行、買國外債券、投資等，不宜投入高風險及收益來源不穩定的主權基金。（記者吳亮儀）

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