卓揆新北產業座談 業界︰盼擴大內需 降關稅衝擊

行政院長卓榮泰（左3）19日到新北市土城產業園區服務中心，出席新北場次產業座談會，與經濟部長郭智輝（左起）、秘書長龔明鑫、財政部長莊翠雲（右1）等部會代表一同傾聽產業意見。（記者叢昌瑾攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院長卓榮泰昨赴新北市土城產業園區服務中心參加「產業傾聽之旅」時表示，八八○億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」預計二十一日宣布申請時程、流程及條件等。工業區聯合總會名譽理事長秦嘉鴻對相關因應措施有信心；新北市土城區廠商協進會理事長鄭立雄建議，紓困只是一次性措施，盼整合出長久方案，而擴大內需將更有助產業環境。

秦嘉鴻指出，工業區聯合總會產業類別包羅萬象，傳統產業、電子與正在轉型的人工智慧（AI）產業都會受到輕重不一的關稅影響，「卅二％關稅當然是不可理喻」，美國需要台灣許多產品，尤其重電部分更有高需求，有幾家上市上櫃的重電廠正合力想辦法渡過難關。

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紓困只是一次性 盼整合長久方案

秦嘉鴻認為，政府出面想解決問題，他們初步抱持很大的信心，企業界最想知道政府在衝擊中如何提供產業補貼與支持政策，還有是否「雨中不收傘」，對這次措施很滿意；談判部分，台灣被列入第一波名單，他認為不必太擔心，關稅當然越少越好，希望降至十％以內，或是各國統一稅率，相信政府代表會努力與美談判，解決重大經濟問題。

鄭立雄說，美中貿易戰是全球議題，充滿不確定性，將漸進式影響整個環境，外銷產業先受衝擊，而「當外銷賺不到錢時，內銷也不要想賺得到錢」；政府提出許多支持方案，其實是「多少錢都不夠」，且這僅是一次性的，產業界期盼的是長長久久的工作機會，希望政府可透過重大建設等方式帶動擴大內需，彌補一些外銷產業工作需求，也有助整體產業發展。

鄭立雄相信政府會用心處理談判，但進度並非全然掌握在台灣手上，產業能做的就是持續強化自身，以便機會到來時足以銜接，政府此時能給予的支持，就是推產業一把、使產業能夠維持。

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