不只對等關稅 台灣也要小心232條款壓力

經貿官員提醒，台灣也要小心依據《貿易擴張法》第232條款授權發起的調查壓力，因我國輸美前五大產品，都可能面臨風險。（路透）

〔記者高嘉和／台北報導〕雖然高額對等關稅暫緩課徵九十日，但美國商務部除十四日公告已針對半導體與藥品進口展開調查，川普總統十五日又簽署行政命令，要求對進口的加工關鍵礦物、稀土金屬和其下游產品進行國家安全調查。經貿官員提醒，台灣也要小心依據《貿易擴張法》第二三二條款授權發起的調查壓力，因我國輸美前五大產品，都可能面臨風險。

美國自亞太主要貿易國進口比率（資料來源：央行研究報告製表整理：財經新聞群組）

輸美前5大產品承壓

央行研究報告分析，川普一．○高舉「美國優先」大旗，保護主義興起；拜登延續美中競爭態勢，並提出「新華盛頓共識」，強調戰略物資在美國生產、供應鏈去風險；川普二．○進一步升高保護主義，擴大關稅政策、採雙邊談判策略，政策具多重目標，主要無非是要確保美國工業生產自主能力、維護國安物資供應安全，與公平交易。

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報告指出，伴隨全球化發展，先進經濟體GDP（國內生產毛額）占全球GDP份額相對下降，美國從二○○一年（中國加入WTO）高點三十一．五％降至二○一一年低點二十一．一％，歐盟從二○○三年高點二十九％降至二○一四年低點十七．一％，日本也由二○○○年高點十三％降至二○二三年低點三．八％；而隨著近幾年全球化步調趨緩，美歐日GDP占全球份額均已自低點回升。即先進經濟體力倡自由貿易，卻未能獲取全球化最大利益，川普二．○或有助提升美國影響力，可能獲得最大利益。

官員提醒，除了《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的兩波關稅外，美國也以國安為由，依二三二條款陸續對進口鋼鋁、汽車及其零組件加徵二十五％關稅，近來又陸續啟動對半導體、藥品與關鍵礦物和其下游產品調查，台灣也不能掉以輕心。

以去年美國自主要貿易對手國進口比例來看，台灣居第八大、占美國總進口額比率約三．五％，前五大項目依序為電腦及周邊（占美國該商品總進口額十八．五％）、電腦零組件（四十五．九％）、積體電路（二十八．一％）、電話與手機（六．三％）及儲存裝置（十八％）。

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