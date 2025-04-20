川普續逼降息 法央跨海挺鮑爾

美國總統川普連日威脅將撤換聯準會主席鮑爾，法國央行總裁維勒魯瓦跨海相挺，讚揚鮑爾是一名模範央行總裁，不向政治壓力低頭。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十八日再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾，顯示他對鮑爾的不滿已達到頂點；他說：「如果我們有個了解自己在做什麼的聯準會主席，利率也將下降，他應該將利率降下來。」法國央行總裁維勒魯瓦（Francois Villeroy de Galhau）同日讚揚鮑爾是一名模範央行總裁，他對美國經濟的真相直言不諱，同時不向政治壓力低頭。

讚揚鮑爾不向政治壓力低頭

川普向來主張聯準會應該降息，而在他發表上述言論時，白宮近日升高對鮑爾的攻擊。白宮經濟顧問哈塞特十八日說，川普與其團隊正對是否能開除聯準會主席進行評估；鮑爾之前表示，依法他不能被開除，且無意在明年五月任期屆滿前去職。

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前一天川普在社群平台「真相社交」發文說，「鮑爾的停職再快都不夠快」，他還給鮑爾起綽號「慢郎中」（Too Late），並指控鮑爾不降息是為了「搞政治」。

鮑爾十六日指出，川普關稅計畫恐短期推升通膨，對聯準會在維持充分就業與物價穩定的任務上面臨挑戰；聯準會將等更明確後，才會考慮調整政策立場；相關言論顯然激怒川普。

民主黨參議員華倫：若鮑爾遭拔 美市場恐崩潰

民主黨參議員華倫警告，開除聯準會主席恐嚴重打擊美國金融市場；她說，「如果鮑爾能被美國總統開除，美國市場將崩潰」。

歐洲央行管理委員會成員兼法國央行總裁維勒魯瓦則讚揚鮑爾是一名模範央行總裁。他說，「鮑爾做的每件事，都令人欽佩他展現了一位央行總裁應該做的事；央行總裁必須獨立說出真相，這就是他的作為，我向他的專業與勇氣致敬」。

他還說，川普對鮑爾利率立場的批評是錯的。歐洲央行十六日降息，為一年來第七度降息，川普讚揚歐央快速降息，並批評鮑爾總是行動遲緩，老是做錯事。

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