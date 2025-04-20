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川普威脅Fed獨立性 美債恐淪大輸家

2025/04/20 05:30

美國總統川普連日威脅將撤換聯準會主席鮑爾，專家警告，若聯準會獨立性動搖，美債殖利率恐波動加劇。（路透檔案照）美國總統川普連日威脅將撤換聯準會主席鮑爾，專家警告，若聯準會獨立性動搖，美債殖利率恐波動加劇。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普連日威脅將撤換無視他降息要求的聯準會（Fed）主席鮑爾。專家警告，聯準會的獨立性至關重要，一旦投資人認為聯準會因應通膨的獨立性受到傷害，美國長天期公債殖利率恐波動加劇，嚴重傷害市場對美國公債的信任。

專家：重創市場對美公債信任 「美國不再是投資避風港」

川普推出新關稅計畫以來，一再表示他希望降息，以刺激經濟成長，而鮑爾近日強調，關稅可能導致物價上漲，基於不確定性加劇，聯準會不急於降息；沃爾夫研究首席經濟學家羅思指出，「他們將發生衝突，但我不認為聯準會會屈服於政治壓力」。

法新社報導，多數的經濟學家認同，川普關稅計畫至少短期將使美國面臨物價上漲、成長降溫的停滯性通膨風險，使通膨偏離聯準會二％的長期目標，導致決策者接下來數月暫停降息。羅思說，Fed不會因為川普發文應該降息就有所回應，因輕率降息將為美國帶來經濟災難。

創建於一個世紀前的聯準會，目的是保護美國央行免於政治干預。羅思說，「獨立性對聯準會而言，絕對至關重要；沒有獨立性央行的國家貨幣將明顯疲軟、利率較高」。

克魯曼警告：美元恐重挫 美債殖利率飆漲

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也以「寬鬆」貨幣為例，聯準會無須透過立法，只須告訴紐約聯邦儲備銀行向私人銀行購買美國公債，「一通電話」就能輕易執行貨幣政策，這也就是維護聯準會獨立性，免於政治人物直接控制貨幣政策至為重要的原因。

他指出，川普之所以霸凌聯準會，是因為美國將面臨他一手造成的停滯性通膨危機，他大規模加徵關稅，勢將導致重大通膨衝擊；且川普政策說變就變，加劇不確定性，進而抑制支出、引發衰退。克魯曼說，若川普「接管」聯準會，恐使美元重挫，長期公債殖利率飆漲，因為投資人預期通膨將走高。

川普的關稅計畫已造成近期債市動盪，美債殖利率暴升、美元走貶，反映投資人不再視美國為投資避風港；KPMG首席經濟學家斯旺克說，「川普無法控制債市，這才是重點，這也是為何要有獨立聯準會的關鍵因素」。

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