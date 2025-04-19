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飆股幕後》轉型工程業有成 三洋實業今年漲逾65%

2025/04/19 05:30

三洋實業公共工程在建工程數量至少19項，範圍涵蓋高雄、台南、屏東地方政府標案等。圖為高雄港第七貨櫃附屬建築物工程。 （圖取自三洋實業官網）三洋實業公共工程在建工程數量至少19項，範圍涵蓋高雄、台南、屏東地方政府標案等。圖為高雄港第七貨櫃附屬建築物工程。 （圖取自三洋實業官網）

記者方韋傑／特稿

營建股三洋實業（1472）受惠於國內政府工程標案市場深耕有成，營收貢獻效益逐步擴大，備受看好今年獲利動能將可望優於去年，在買盤加持下，昨日股價一度站上106元，飆出歷史新天價，終場收在105元，不過成交量僅372張，今年以來漲幅高達65.35%。

儘管今年以來，三大法人買超三洋實業張數僅543張，不過持股100張以上的大戶比重增加1.85個百分點，佔比達到89.01%；而從基本面來看，三洋實業今年3月營收3.02億元，月增11%、年增50.1%，寫下歷史單月次高紀錄，首季營收累計為9.11億元，季增34.36%、年增58.91%，創下歷史單季新高表現。

政府擴大投資 在手工建逾19項

根據行政院主計總處統計資料顯示，初步預測2025年我國固定資本形成年增7.17%，該增速略高於去年，其中與公部門相關的政府投資、公營事業投資等增速，雖因基期墊高而略有收斂，且大環境缺工問題依舊，產業面臨人力不足，但三洋實業仍看好成長動能依然不俗，有鑑於工程標案類型為最有利標，未來可望帶動獲利強勁成長。

三洋實業指出，受惠於政府編列公共建設經費挹注基礎設施建置，目前公司在建工程數量至少19項，範圍涵蓋高雄、台南、屏東地方政府標案，以及中央住都更新中心、交通部民航局、空軍官校等標案。從年初至今，公司繼續拿下國立高科實中校舍新建工程、「橋新安居C」社會住宅新建統包工程專案，後續將採完工認列法逐季在財報上展現成果。

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