飆股幕後》內需資金避風港 八方雲集強彈18%

八方雲集3月合併營收7.58億元，較去年同期成長15.9%，較2月的7.03億元增加7.8%，創下單月營收歷史新高紀錄。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／特稿

台灣鍋貼霸主八方雲集（2753）受惠於美國穩步展店及台灣內需市場支撐，股價從今年元月的144元低點穩步往上漲，4月7日受到美國啟動對等關稅全球股災影響，股價一度下挫至163元，4月14日即反彈至193元，短短5個交易日上漲逾18%，成為關稅風暴下的資金避風港，昨天收盤價為184元。

外資從2月27日以來連續買超累計達2289張，投信則自4月1日以來買超425張，帶動八方雲集今年以來股價最高漲幅逾3成，股價重返2023年7月以來新高。

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截至3月止，八方雲集旗下各品牌海外總店數已達1365家，其中八方雲集占1086家（台灣1018家、香港57家、美國11家）、梁社漢排骨233家、芳珍蔬食16家、丹堤咖啡13家、香港百芳池上便當13家及八方麵屋4家。

去年營收創新高 今年Q1續創高

八方雲集營收年年創新高，去年達80.28億元，創下歷史新高，過去5年每股稅後盈餘（EPS）也穩健的落在8~10.5元間，去年稅後淨利達6.02億元，EPS為9.05元。

今年3月合併營收7.58億元，年增15.9%，創下單月營收新高；累計第一季合併營收達21.77億元，年增12.97%，也創下單季營收新高。

八方雲集目前在美國已開出11家八方雲集門市，同時已經完成9家門市的簽約拓展計畫，除了加州和德州地區外，美國其他地區不排除擴點的可能性，隨著美國新店陸續開出，可望挹注營運成長動能。

台灣的八方雲集持續進行「汰弱留強」展店策略，同時導入多元產品組合，包括牛肉麵及梁師傅排骨麵，維持營運成長動能；展店則以梁社漢排骨為主力，預估集團旗下品牌今年展店數將維持兩位數成長，營運可望再創新高。

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