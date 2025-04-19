晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》內需資金避風港 八方雲集強彈18%

2025/04/19 05:30

八方雲集3月合併營收7.58億元，較去年同期成長15.9%，較2月的7.03億元增加7.8%，創下單月營收歷史新高紀錄。 （記者楊雅民攝）八方雲集3月合併營收7.58億元，較去年同期成長15.9%，較2月的7.03億元增加7.8%，創下單月營收歷史新高紀錄。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／特稿

台灣鍋貼霸主八方雲集（2753）受惠於美國穩步展店及台灣內需市場支撐，股價從今年元月的144元低點穩步往上漲，4月7日受到美國啟動對等關稅全球股災影響，股價一度下挫至163元，4月14日即反彈至193元，短短5個交易日上漲逾18%，成為關稅風暴下的資金避風港，昨天收盤價為184元。

外資從2月27日以來連續買超累計達2289張，投信則自4月1日以來買超425張，帶動八方雲集今年以來股價最高漲幅逾3成，股價重返2023年7月以來新高。

截至3月止，八方雲集旗下各品牌海外總店數已達1365家，其中八方雲集占1086家（台灣1018家、香港57家、美國11家）、梁社漢排骨233家、芳珍蔬食16家、丹堤咖啡13家、香港百芳池上便當13家及八方麵屋4家。

去年營收創新高 今年Q1續創高

八方雲集營收年年創新高，去年達80.28億元，創下歷史新高，過去5年每股稅後盈餘（EPS）也穩健的落在8~10.5元間，去年稅後淨利達6.02億元，EPS為9.05元。

今年3月合併營收7.58億元，年增15.9%，創下單月營收新高；累計第一季合併營收達21.77億元，年增12.97%，也創下單季營收新高。

八方雲集目前在美國已開出11家八方雲集門市，同時已經完成9家門市的簽約拓展計畫，除了加州和德州地區外，美國其他地區不排除擴點的可能性，隨著美國新店陸續開出，可望挹注營運成長動能。

台灣的八方雲集持續進行「汰弱留強」展店策略，同時導入多元產品組合，包括牛肉麵及梁師傅排骨麵，維持營運成長動能；展店則以梁社漢排骨為主力，預估集團旗下品牌今年展店數將維持兩位數成長，營運可望再創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財