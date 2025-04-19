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盤勢分析》短線操作非電族群 慎選業績股

2025/04/19 05:30

台股資金轉移到電子次族群。（資料照，記者方賓照攝）台股資金轉移到電子次族群。（資料照，記者方賓照攝）

台積電（2330）前天盤後召開法說會，對營運展望維持原樂觀看法不變，也澄清並未跟其他企業合資、技轉等傳言，不過台積電ADR僅小漲0.3%作收，沒有太大激情，使得昨日台積電股價最高也僅漲不到1.5%，終場上漲3元、收在850元，資金轉移到電子次族群—資訊軟體、安控、記憶體等，加權指數終場收在19395.03點、上漲56.3點、成交量僅約2016億元，為近期的次低量。

外資昨賣超151.8億元、投信買超約19億元、自營商賣超27.2億元，三大法人合計賣超160億元。外資台指期淨空單昨減少808口，累計外資台指期淨空單為29062口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台積電法說會優於預期，帶動加權指數昨日呈現微幅開高，但接近5日線附近，隨即見到明顯獲利了結賣壓，主要是市場因為關稅，呈現觀望氣氛，成交量能持續走弱，因此還是要等待關稅不確定因素確定之後，股市才會有較大的走揚空間，短線還是盡量以非電族群為操作方向。

元大投顧表示，短線指數呈現V型反彈，惟探底時期難免須反覆測試，因此要有耐心等待。由於台股正面臨第一季季報成績單揭曉、各公司法說會陸續召開，現階段操作切記跌時重質，選股強調業績。（記者陳永吉）

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