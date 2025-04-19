深耕AI伺服器 台達電儲能導入資料中心

台達電本月成為首家取得菲律賓安全標準認證的AC（交流電）充電樁解決方案供應商。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化AI伺服器領域的耕耘力度，繼大瓦特數電源、液冷散熱與不斷電系統等產品之後，由於台達電看好市場未來存在強勁的電力使用效率升級需求，正式將電池儲能解決方案導入AI資料中心。

台達電指出，隨著能源需求增加，電網穩定性更形關鍵，高效電力管理同步成為挑戰。傳統能源系統 的使用共同點在於效率低下，進而衍生電力浪費、成本上升和潛在運行中斷風險，因此，正在部署AI伺服器或建置資料中心的企業將會需要更加智慧化、可即時控管的能源解決方案，以最佳化配電並提高整體系統的可靠性。

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台達電表示，旗下電池儲能解決方案與AI基礎設施結合後，有利於儲存剩餘能源並在需求高峰期釋出，減少設備運行時對於電網的依賴，同時提高整體能源使用效率。與此同時，集團的液體冷卻技術也能高度確保設備有效散熱，推動資料中心以最佳的效能運行，再加上不斷電系統提供穩定可靠的電力，避免停機風險。

台達電也持續推進電動車充電樁出貨版圖，本月成為首家取得菲律賓安全標準認證的AC（交流電）充電樁解決方案供應商，後續將產品擴大導向當地企業、車隊運營商與電動汽車車主的充電基礎設施，並爭取DC（直流電）充電樁取得菲國安全認證。

台達電提到，目前公司生產的充電樁已廣泛部署於東南亞地區，以AC交流電充電樁來看，規格功率輸出規格從7000瓦到2.2萬瓦不等，為最大化適用車種範圍，已採用全球充電介面，同時開啟智慧化的使用者授權功能，滿足客戶的資安防護需求。

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