晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

深耕AI伺服器 台達電儲能導入資料中心

2025/04/19 05:30

台達電本月成為首家取得菲律賓安全標準認證的AC（交流電）充電樁解決方案供應商。（台達電提供）台達電本月成為首家取得菲律賓安全標準認證的AC（交流電）充電樁解決方案供應商。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化AI伺服器領域的耕耘力度，繼大瓦特數電源、液冷散熱與不斷電系統等產品之後，由於台達電看好市場未來存在強勁的電力使用效率升級需求，正式將電池儲能解決方案導入AI資料中心。

台達電指出，隨著能源需求增加，電網穩定性更形關鍵，高效電力管理同步成為挑戰。傳統能源系統 的使用共同點在於效率低下，進而衍生電力浪費、成本上升和潛在運行中斷風險，因此，正在部署AI伺服器或建置資料中心的企業將會需要更加智慧化、可即時控管的能源解決方案，以最佳化配電並提高整體系統的可靠性。

台達電表示，旗下電池儲能解決方案與AI基礎設施結合後，有利於儲存剩餘能源並在需求高峰期釋出，減少設備運行時對於電網的依賴，同時提高整體能源使用效率。與此同時，集團的液體冷卻技術也能高度確保設備有效散熱，推動資料中心以最佳的效能運行，再加上不斷電系統提供穩定可靠的電力，避免停機風險。

台達電也持續推進電動車充電樁出貨版圖，本月成為首家取得菲律賓安全標準認證的AC（交流電）充電樁解決方案供應商，後續將產品擴大導向當地企業、車隊運營商與電動汽車車主的充電基礎設施，並爭取DC（直流電）充電樁取得菲國安全認證。

台達電提到，目前公司生產的充電樁已廣泛部署於東南亞地區，以AC交流電充電樁來看，規格功率輸出規格從7000瓦到2.2萬瓦不等，為最大化適用車種範圍，已採用全球充電介面，同時開啟智慧化的使用者授權功能，滿足客戶的資安防護需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財