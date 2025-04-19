專利授權聯盟6月成立 台積電率先響應

工研院近期發起籌組專利授權產業聯盟，護國神山台積電率先響應將加入，預計6月間成立。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普祭出關稅大戰，激化地緣政治更劇烈，業界預期全球供應鏈將重新排列組合，因此強化國際佈局，專利成為競爭力指標，也為了防堵國際「專利蟑螂」騷擾，工研院近期發起籌組專利授權（簡稱LOT）產業聯盟，護國神山台積電（2330）率先響應將加入，預計6月間成立。

工研院籌組 防堵專利蟑螂

工研院資深副總暨法務長、技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜指出，台積電創辦人張忠謀之前提到「全球化已死」，有的人還打上問號，現在川普上任掀起全球關稅戰，這更加坐實張忠謀所言；他預期關稅將會造成全球供應鏈重新排列組合，不論對等關稅最後調整多少幅度，產業發展將不再如以前的全球貿易化更加明確。

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專利資產 國際競爭力指標

王鵬瑜表示，最近很多廠商都在思考、進行全球佈局的策略，因為關稅壁壘的緣故，廠商需要往主要客戶的國家去移動，包括前往投資設廠、尋找當地合併的機會等，隨著關稅驅動產業界走向全球佈局或全球整合，台灣半導體或資通訊產業，靠人才創造出智慧財產，累積的專利資產更成為重要的國際競爭力指標。

王鵬瑜指出，產業界尤其是科技業界也反映這幾年來，都遇到專利蟑螂騷擾的頭痛問題，「大家都花很多時間與精力，應付專利蟑螂」，他說，「專利蟑螂」已發展到財團化、機構化，幾乎都買別人的專利，哪家公司賺錢就找哪家告侵犯專利，換取大筆和解金，「胃口相當大」。

對企業而言，王鵬瑜認為，打專利訴訟動輒需花3、500萬美金以上，還可能影響股價，耗費有形與無形訴訟成本相當可觀，「專利蟑螂」看準業界痛點，纏上再換和解金。國際大廠Google等公司早已成立LOT Network，透過專利交互授權協議，對抗專利蟑螂猖獗行徑，參與公司與專利資產相當多，產業界有共識台灣也應組LOT產業聯盟，形成專利相互授權保護傘，也期望工研院出面籌組。

王鵬瑜表示，籌組LOT產業聯盟正緊鑼密鼓進行中，獲得多家大廠響應，約有20多家公司表達有意願參加，台積電非常重視專利財產保護，已率先響應將會加入，工總也非常支持，預計2個月內可望成立，期望透過先組國內艦隊型態進行專利保護，增加對外談判的籌碼。

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