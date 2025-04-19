關稅暫緩未見搶艙 SCFI不漲反跌1.72%

高額關稅下，美國貿易商對繼續從亞洲進口商品猶豫不決。圖為18日馬來西亞吉隆坡大量貨櫃堆放在港口狀況。 （美聯社）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國對等關稅暫緩90天實施，市場原預期海運恐會出現搶艙、爆艙潮，帶動貨櫃運價上漲，但昨天最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）卻不漲反跌，下跌24.1點至1370.58點，跌幅1.73%。

市場靜待變化 過剩壓力仍在

其中歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為1316美元，下跌40美元，跌幅2.95%；地中海線每TEU運價為2161美元，上漲17美元，漲幅0.79%；美西線每FEU（40呎櫃）運價為2103美元，下跌99美元，跌幅4.5%；美東線每FEU運價為3251美元，上漲25美元，漲幅0.77%。至於近洋線東南亞線（新加坡）每TEU運價為450美元，上漲2美元，漲幅0.45%。

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大型攬貨業者指出，美國對等關稅暫緩90天，原本預期會出現搶艙、爆艙、漲價，但都沒有發生，主要是市場處於靜待政策、不急下單的觀望氣氛，市場運力、供給過剩壓力仍在，船公司普遍轉向「控艙保價」策略，維持運價穩定。

業者表示，在高額關稅下，美國貿易商對繼續從亞洲進口商品猶豫不決，導致船運量減少和更多船次被取消，且多數進口商、品牌商早已完成備貨，恐導致運力過剩。

貨櫃三雄本週股價都呈現上漲，又以近洋線的萬海（2615）表現最強，週漲幅達12.5%，不過昨日3家公司股價開高後，獲利賣壓出籠，最後都收了上影線。法人本週買超萬海4535張，賣超長榮（2603）逾1.1萬張，其中外資賣近1.7萬張，並賣超陽明約5千張。

中製船收港口費 美國線看漲

至於美國貿易代表署（USTR）宣布將對中國製造船舶徵收港口費，每年每艘船最多收取5次；業界分析，貨櫃三雄航行美國的中國製船隻比重極低，美國線長期運價有望上漲。

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