取代中國 台灣毛豆搶占美市場

台灣毛豆加工品項多元且品質優良，受海外市場青睞。（民眾提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國總統川普啟動對等關稅衝擊全球，農業部農糧署昨天邀集毛豆相關業者座談，業者指毛豆外銷美國暫未受影響；農糧署評估一年增加關稅新台幣二千九百餘萬元，但因中國衝擊更大，給了台灣取代中國毛豆的契機，將積極搶占美國市場。

因應關稅戰，農糧署昨邀集毛豆相關業者座談。（記者洪臣宏攝）

屏東、高雄為毛豆生產重鎮，農糧署分別在兩地舉辦因應對等關稅座談，昨天由副署長陳啓榮主持高雄場座談會，高市府農業局長姚志旺、台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓及相關業者、農民出席。

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農糧署統計，台灣毛豆種植面積有八三三八公頃，總產量七萬七二五八公噸，高屏地區占七十四％。每年總外銷量三萬二六五四公噸，創造新台幣約廿三．五億元的外匯收入，其中日本總外銷量七十三％，美國則有十九％。

回防鞏固日本市場

陳啓榮指出，台灣毛豆在美國市場的主要競爭對手為中國，中國占美國進口量七十％，台灣占十％至十五％。中國被美國課徵高關稅，而台灣毛豆有品質優良優勢，將協助業者取代中國毛豆，積極搶占美國市場，並回防鞏固日本市場。

魏東啓說，目前銷往美國的市場未受影響，沒有延遲訂單、付款情形；航運方面，外傳中國已經取消，台灣有七至八成正常營運，或有些許延遲，還算正常。

新增關稅 農業部將應援

陳啓榮說明，美國目前課徵十％關稅，業者每公斤增加○．一七美元成本，平均售價到每公斤二．一八美元，關稅一年增加新台幣二千九百餘萬元，農業部將從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場三面向、六項措施予以協助。

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