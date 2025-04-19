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與美關稅談判 總統：不會犧牲農漁業

2025/04/19 05:30

總統賴清德表示，與美談判不會犧牲農漁業。（記者林宜樟攝）總統賴清德表示，與美談判不會犧牲農漁業。（記者林宜樟攝）

農漁業是各行各業的起家業 一定優先照顧

〔記者林宜樟／嘉義報導〕美國對等關稅政策影響各產業出口，總統賴清德昨到嘉義縣與養殖漁業業者座談時說，不是所有人都能到台積電上班，犧牲任一產業就會影響社會一部分的人，農漁業是各行各業的起家業，一定要優先照顧，政府不會因關稅談判犧牲農漁產業。

賴清德說，政府用五大策略因應對等關稅，第一是組好談判團隊爭取降低關稅；第二是落實行政院的照顧支持計畫；第三是照顧產業策略，對台灣中長期經濟發展有好的計畫；第四是要立足台灣、布局全世界，加強對美國的投資，讓產品有機會行銷全世界；最後是與行政院長卓榮泰及各部會到各地聽取各產業意見。

養殖業正逢放苗季 盼總統幫小漁戶契作

養殖漁業發展協會執行長侯彥隆表示，新冠疫情後政府穩定產業，帶著產業度過危機，吳郭魚（台灣鯛）在美國市占率從五成至六成提高到八成，危機成為轉機；面對這次關稅衝擊，希望政府談判時不要犧牲太多農漁業。

侯彥隆說，養殖業者目前面臨放苗季節，內心有疑慮：「到底要不要像以前那樣放？」希望總統幫小漁戶契作，強化各魚種疫病防治，協助行銷國際。台灣鯛魚苗繁殖場業者林篤毅指出，養殖業者還在觀望，目前還沒有減少放養現象。

嘉縣長：台灣鯛具市場區隔 業者勿恐慌降價

嘉義縣長翁章梁表示，美國是全球吳郭魚主要消費市場，主要競爭國是中國，因中國關稅比台灣高，長遠對台灣應是利多，而我國養殖品種（台灣鯛）與競爭國不同，高品質且具市場區隔，短期內因關稅可能造成恐慌，上週池邊價每台斤微降三元，希望業者勿因恐慌造成價格下降。

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