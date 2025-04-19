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中喊停波音採購 害到自家品牌「大飛機」

2025/04/19 05:30

路透指出，一架原訂交付中國的波音737MAX客機，昨已從波音舟山的完工與交付廠飛回美國，這是波音交機作業受到干擾的最新案例。（路透)路透指出，一架原訂交付中國的波音737MAX客機，昨已從波音舟山的完工與交付廠飛回美國，這是波音交機作業受到干擾的最新案例。（路透)

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國升高對川普對等關稅的反擊，下令國內航空公司停止採購波音客機，並須取得許可才能接收交機。華爾街日報報導，中國此舉恐適得其反，因其主要飛機製造商中國商飛的生產速度無法迅速填補需求，且該公司被宣傳為中國首架國產的「大飛機」C919，高度依賴美國技術，將飛機捲入貿易戰，中國反暴露了自己弱點。

高度依賴美國技術 暴露弱點

路透指出，飛行追蹤資料顯示，一架原訂交付中國的波音737MAX客機，昨已從波音舟山的完工與交付廠飛回美國，這是波音交機作業受到干擾的最新案例。

報導說，三月間有三架全新的737MAX客機從波音西雅圖廠飛至舟山廠，上週再抵達一架，預計在舟山廠進行內裝與噴漆後交付中國客戶。然而當中一架昨並未交機就從舟山飛往關島，並將返回西雅圖；二月間發表在客機觀測網站的照片顯示，該客機塗裝為中國南方航空旗下的廈門航空。

華爾街日報報導，多年來波音一直是美國對中國最大的工業出口商，去年美國向中國出口了近一二○億美元的飛機、航空器與零組件，而從中國進口幾乎為零。儘管中國政府斥資數百億美元扶植中國商飛，但該公司生產速度不夠快，難以填補波音採購禁令缺口。

C919計畫將陷入停滯或者死亡

另中國商飛的「大飛機」C919之所以能飛得起來，是因為採用了美國奇異航太、霍尼韋爾與RTX等美國公司的關鍵技術。美國銀行分析師艾普斯坦指出，如果中國停止從美國購買飛機零組件，「C919計畫將陷入停滯或者死亡」。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問甘思德報告也顯示，C919的八十二家主要供應商中，只有十四家是中國公司，其中一半是與外資合資的企業，雖然中國現在擁有更多本土供應商，但這仍然是一款依賴西方技術的飛機。

C919的商業營運數量僅十六架，且全在中國營運，中國東方航空與南方航空只分別安排了十二條和六條航線。

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