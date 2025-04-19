中經院：川普理想稅率至少15趴

中經院昨日發布最新經濟預測。（記者徐子苓攝）

零關稅不可能 台灣民眾要有心理準備 地板價估10％

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普給予對等關稅九十天緩衝期，在此期間僅實施十％關稅，政府正把握時間談判。中經院院長連賢明昨表示，台灣民眾要有心理準備無法談到「零關稅」，川普政府內心的理想稅率可能是十五％起跳。

川普國內減稅方案 從關稅填補

連賢明說，美國並不想和台灣達成零關稅，「地板價」是現行的十％，而中經院預估落在十五％到二十％。他提醒，不要認為台灣對美商品零關稅，美國就能對台灣零關稅，因為川普的目的是讓製造業回流，透過對外加稅、對內減稅的方式，才能吸引製造業到美國投資。

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至於為什麼最低是十五％？連賢明分析，川普提出四年期的減稅方案，將短少約兩兆多美元的稅收，他可能會從別處找出填補這筆錢的收入，每年需要五千億美元。從美國一年進口約三．三兆美元計算，稅率須提高到十五％才能達成。

不過連賢明坦言，川普正面臨巨大的國內壓力，對等關稅能否持續還有待觀察，因為對汽車、零組件、半導體等產業來說，供應鏈移轉是非常複雜、以年為單位的布局。

樂觀情境下 全年經濟成長2.85％

中經院昨也發布最新經濟預測，連賢明指出，因對等關稅目前還不明朗，中經院進行三個模擬情境：樂觀、中性、悲觀，最有可能的是在樂觀到中性之間，悲觀情境的機率大約僅十％到二十％之間。

樂觀情境假設對等關稅延遲九十天，而部分科技與3C產品列為關稅豁免清單，且台灣適用關稅稅率為十％，關稅議題未釀成全球經濟衰退或停滯性通膨，台灣全年經濟成長率可達到二．八五％。

中性情境其他條件與樂觀情境相同，惟台灣適用關稅可能高於十％，但與主要競爭對手的稅率相近，未處於相對不利情境，全年經濟成長率為一．六六％。最悲觀的情境則是協商持續惡化，並導致全球出現經濟衰退或停滯性通膨，全年經濟成長率將可能降至○．一六％。

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