對中國船收費 美中貿易戰還在燒

美國總統川普表示不願持續升高對中國的關稅，甚至對調降關稅持開放態度。（路透資料照）

川普才說3到4週內事件也許就會結束

美國總統川普才說完不願持續升高對中國的關稅，但隨後美國貿易代表署仍宣布將對停泊美國港口的中國船隻收取港口費。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十七日指出，他不願持續升高對中國的關稅，甚至對調降關稅持開放態度；他也堅稱中國數度聯繫美方，尋求達成協議，「我認為接下來三到四週內，整件事也許就會結束」。但隨後美國貿易代表署（USTR）仍宣布將對停泊美國港口的中國船隻收取港口費，美中貿易戰尚未出現明顯降溫。

川普宣布對美國外貿夥伴徵收大範圍關稅後，聯邦參議員已提出兩黨立法，要求關稅需經國會同意，國會也有權隨時通過決議終止關稅。（歐新社檔案照）

稱中國數度聯繫 尋求達成協議

川普在橢圓形辦公室對記者表示，他認為代表中國國家主席習近平的官員已尋求展開談判。不過，對於他是否已與習近平直接接觸的提問一再迴避；川普僅說，「我與習主席有非常好的關係，我認為這將持續下去。我會說，他們多次接觸我方」。

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至於是否習本人、或是中國官員直接跟他接觸？川普回應：「這是一樣的，這是中國最高層級的人物；如果你了解習，你就會知道如果他們接觸我方，他會知道。他瞭若指掌。」

川普對中國加徵關稅已累積至一四五％，中國對美報復性關稅也上升至一二五％。川普指出，他不願意持續升高相關關稅，並可能將之調降；他說：「到了某一程度，我不希望關稅更高，因為讓人們不買東西，因此我或許不會讓關稅升更高，或者不讓關稅升高至那樣的水準，我也許會減少關稅，因為希望人們購物。」

依據貨運量收港口費 6個月後實施

雖然川普說美中可能達成協議，但USTR十七日也宣布，將對停靠美國港口的中國船隻，依據貨運量收取每趟航程費用（港口費），此舉恐打亂全球航運路線，升高兩大經濟體的貿易衝突。

USTR指出，該措施將於六個月後實施，每趟航程將對中國船東與營運商徵收每淨噸五十美元費用，未來三年每淨噸將年增三十美元；至於中國製的非中國營運商，則將按照貨櫃數量或淨噸位收費，起徵點為每淨噸十八美元或每個貨櫃一二○美元，未來三年每淨噸年增五美元或按比例增加貨櫃費用。

地中海航運（MSC）及馬士基（Maersk）等業界龍頭指出，這些費用累積之下將成為巨大負擔，此舉除了使美國出口價格失去競爭力，每年三百億美元的額外進口成本也恐轉嫁到美國消費者身上。

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