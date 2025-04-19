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對等關稅之後─資本市場應變論壇》凱基證副董糜以雍：提高直接金融占比 增強產業應變力

2025/04/19 05:30

本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，〕凱基證券副董事長糜以雍出席。（記者方賓照攝）本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，〕凱基證券副董事長糜以雍出席。（記者方賓照攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕凱基證券副董事長糜以雍建議，直接金融（例如發行股票募資）在刺激經濟成長、扶持新創產業上，比間接金融更能發揮作用，面對全球重大變局的此刻，建議政府考慮引導直接金融、提高其在資本市場占比，提供產業應變更有效的助力。

直接金融 有感刺激經濟、扶持新創

糜以雍認為，至少目前局勢還沒有走向不理性的「全面經濟大戰」，樂觀一點期待，過去半個月以來種種超乎想像的情節，其實都是一種談判策略，因美國強大到足以「出口」一部分自己的問題，即每個國家在協助美國解決問題上提供不同的幫忙，大部分國家談判到最後理應可達成協議。

他坦言，目前市場風險度很高，理應降低淨曝險，但不應只是賣出股票，而是利用更多工具來避險，如果擔心急於減持股票反而造成股價進一步波動，或可利用期貨、選擇權來避險。其實台股市場非常成熟、也相當健康，從投資角度來看，市場最終還是得回歸「企業獲利能力」。

糜以雍分析，對等關稅本質是貿易逆差平衡的懲罰稅，川普主要訴求就是外國政府對貿易的不當介入（關稅、匯率、非關稅障礙等），預期這些過去慣用的政策工具將會受到限縮，且在美國壓力之下，政府很難寸步不讓，但總是有找出對整體產業競爭力傷害比較小的方案的空間；至於少部分較無法即時調整、短期內較容易受傷的產業，建議透過適當的政策補貼或輔導措施，給予支持與緩衝。

他建議，直接金融在刺激經濟成長、扶持新創產業上，比間接金融更能發揮作用，政府可考慮透過政策鼓勵來提高直接金融占比，增強產業應變能力。

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