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對等關稅之後─資本市場應變論壇》投信投顧公會理事長劉宗聖：ETF8天淨申購千億 台灣市場韌性強

2025/04/19 05:30

本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，投信投顧公會理事長劉宗聖出席。（記者方賓照攝）本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，投信投顧公會理事長劉宗聖出席。（記者方賓照攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會理事長劉宗聖昨指出，過去二十年來國內基金市場可說是「鋼骨結構健全、防震係數高」，觀察四月七日至十六日短短八個交易日，前十大ETF淨申購金額近千億元，從表面上看是市場在修正，但從資金流向來看，更顯示台灣市場的韌性。

他舉例，市值型ETF在近八個交易日內，元大台灣五十（○○五○）淨值下跌十八．四二％，但淨申購金額卻達二四八億餘元，元大高股息ETF（○○五六）下跌十一．一八％，但吸引二三九億元淨申購，元大台灣五十正二（○○六三一）下跌幅度達三十四．八％，卻仍有一三六億元的資金流入。顯示投資人不是恐慌殺出，而是低接進場，台灣投資人這幾年培養起來的投資韌性，在這一波下跌中展露無遺。

劉宗聖認為，台灣資本市場能夠展現強大韌性，不只因為「鋼骨結構健全」，還有兩個關鍵特徵，一是定期的維護保養做得好，二是建材具備新穎機能性。

ETF越跌越買 台防震係數高

他解釋，目前台灣每月參與ETF定期定額的戶數超過二○○萬人，即每七位ETF投資人，就有一人是定期定額；月投入金額高達一五○億，意味除市場下跌時「越跌越買」的交易導向外，長期配置導向也透過定期定額、零股交易、分散配置等方式，穩定提供資金動能與結構韌性。

劉宗聖又指出，台灣券商在定期定額機制的彈性與技術能力，是走在亞洲金融市場的前段班，不僅可以做到「月初月中」定期扣款，更能做到「日日扣」，讓投資人能透過「移動平均」來參與市場、專注長期價值，強化台灣資本市場的韌性與自我修復能力。

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