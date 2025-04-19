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對等關稅之後─資本市場應變論壇》券商公會理事長陳俊宏：建立風險免疫體系 跨單位應變聯盟

2025/04/19 05:30

本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，券商公會理事長陳俊宏出席。（記者方賓照攝）本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，券商公會理事長陳俊宏出席。（記者方賓照攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕券商公會理事長陳俊宏昨建議，台灣資本市場自身要建立「風險免疫體系」，即風險對沖工具，例如政策風險型ETF與預警機制，加上鬆綁制度限制、提升商品與交易彈性，以及成立跨單位「應變聯盟」，強化資訊共享與即時反應力。

揭露曝險指標 市場理性評估

他說，金管會藉由護盤措施展現與市場充分接軌的反應速度，國安基金也出手穩定市場信心，未來若能適度擴充基金規模，將更具戰略意義；更期待透過制度創新，讓台灣市場不只是應對風險，更能掌握全球資本重組的契機，特別是美國貨幣政策步調開始與其他央行脫鉤，加上科技封鎖、供應鏈重組，使全球資本流動從「自由流通」轉向「地緣結盟」。

陳俊宏強調，若要掌握新局，必須讓制度更具彈性，建議主管機關推動「模組化市場監理制度」，讓新型ETF、衍生性商品、跨國掛牌與資產跨境流通機制更有靈活空間，以對國際變局快速反應；同時應建立「政策風險揭露制度」，例如高關稅曝險產業指標、技術封鎖敏感度排行榜等，協助法人與投資人做出更理性的資產配置與風險評估。

他說，有鑑於目前台灣有近二○○○家上市櫃公司，七成以上為中小型企業，規模分散、資源重疊，產業競爭力與市場影響力皆受限，在全球資本市場產生結構性變革的今天，碎片化結構已成為台灣升級的瓶頸；建議政府啟動「企業整併與轉型促進計畫」，結合稅務誘因、法規簡化與跨部會整合，並由公會與券商、會計師、顧問組成整併平台，協助有潛力企業進行整合、轉型與再上市，提升整體產業競爭力與資本市場品質。

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