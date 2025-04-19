對等關稅之後─資本市場應變論壇》期交所董事長吳自心：期貨資金避風港 開放新避險交易

本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，期貨交易所董事長吳自心出席。（記者方賓照攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕期貨交易所董事長吳自心昨表示，在美國對等關稅衝擊之下，期貨市場成為避險資金的重要避風港，預計今年六月底將開放金融期貨夜盤交易及推出週五到期台指選擇權，可望有利於提升投資人在突發事件期間的避險選擇，強化即時反應與部位調整效率，跨時區管理風險與調整交易策略。

夜盤交易大增 風險意識增溫

他觀察到，四月八日與九日全市場交易量分別達二五五．八萬口與三四七萬口，九日更創下史上第二大量，四月七日至十日夜盤交易量每日皆逾一二○萬口，反映交易人積極進行即時避險與部位調整，顯示市場風險意識顯著升溫。

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吳自心表示，因地緣政治與政策風險成為資本市場核心變數，建議交易人可檢視投資組合中對貿易戰敏感的部位，例如出口導向產業或原物料類股，適度降低曝險或搭配避險操作，並強化流動性、控制槓桿水準，避免過度借貸擴大損失，或因保證金不足遭強制停損；資產配置需納入防禦性與避險工具，或執行選擇權組合策略，鎖定最大損失範圍，並保持理性與耐心，不宜恐慌殺低，避免情緒化操作。

目前期交所資本額多低於國外交易所及結算機構，卻同時擔負期貨集中市場及店頭衍生性商品市場違約時的最後一道財務防線，未來將採取措施確保資本額充足，以利發揮財務防衛功能；並將持續強化風控機制，預計後續建置結算會員保證金預警系統，協助會員與其客戶及早應對保證金變化，預作資金調度準備，並導入反向壓力測試，檢視結算財務安全防衛資源的適足性，確保在極端情境下市場仍可穩健運作。

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