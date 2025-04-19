對等關稅之後─資本市場應變論壇》櫃買中心董事長簡立忠：ICT中小、傳產 最需資本市場奧援

本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，櫃買中心董事長簡立忠出席。（記者方賓照攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心董事長簡立忠昨表示，關稅對台灣影響極為重大，未來經貿活動存在下行風險，而台灣高科技產業技術競爭力強，尤其半導體供應鏈完整，有能力應對；但資通訊（ICT）產業有不少中小企業扮演供應鏈各階段要角，雖然技術能力強、資本規模卻較小，就更仰賴政府政策與資本市場的支援；另傳統產業、農業轉嫁能力就相對弱，需要更多協助。

簡立忠分析，半導體、電子等高科技業雖然對美國市場依賴度高，不過具備更大議價空間，轉嫁成本的應變能力相對強，但傳統產業、農業轉嫁能力就相對弱，需要更多協助。

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川普1.0產能布局 2.0再調整壓力大

他指出，大型企業在人才、技術面的資源相對充足，應對能力較佳，但我國電子、資通訊產業多是「生態系」，當中多有中小企業扮演供應鏈各階段要角，雖然技術能力強、但部分企業資本規模較小，就更仰賴政府、資本市場的支援。

簡立忠認為，台灣企業技術能力強、已經形成產業聚落，製造能力也備受各國肯定，更有望爭取關稅豁免的時間、空間；不過從缺點來看，台灣以外銷為導向，許多企業在川普第一任時已經調整過產能布局，要再重新布局的營運壓力較大，未來調整方向與能力備受考驗。

關注談判結果 聚焦基本面

他也說，證交所與櫃買中心施行的穩定股市措施，對於非理性、投機性賣壓有抑制作用，不過後續仍需要關注九十天暫緩期間的談判結果，並需了解上櫃家族成員受到的影響，投資人也應注意上櫃公司基本面、營運韌性。

簡立忠強調，櫃買中心特別注意中小企業供應鏈的應變狀況，尤其是半導體等關鍵產業聚落，將重點給予協助，近期也正在研究要舉辦主題式法說會，讓公司對外說明因應策略，並且會加強投資人教育宣導，針對局勢及市場多空狀況與資產配置等該如何因應。

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