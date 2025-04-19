對等關稅之後─資本市場應變論壇》證交所董事長林修銘：上市企業應變強 協助赴海外引資

本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，證交所董事長林修銘出席。（記者方賓照攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所董事長林修銘昨表示，台灣因對美出口占比高，關稅壓力難以避免，不過上市企業經歷上次美中貿易戰、後疫情時代後，對此次變局有一定程度的應變能力，證交所將積極發揮一般板、創新板的籌資能力，並協助上市公司赴海外引資。

AI產業鏈核心角色 台灣難被取代

林修銘直言，中小企業扮演台灣產業的重要基礎，但在供應鏈重組、關稅衝擊下，恐面臨現金流斷鏈與彈性不足的高風險，抗壓能力相對較弱，進而影響就業市場與經濟發展；經濟部、財政部等部會已陸續推出相關補助與因應措施，例如出口融資利息減碼、中小企業貸款加碼等，協助中小企業渡過難關。

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他指出，許多上市櫃企業已將生產基地分散至墨西哥、歐洲、越南等地，或於美國設立據點、降低稅負並貼近客戶需求，並提前備貨、重新配置產能等，具備一定程度的應變能力與策略彈性。另外，台灣在AI（人工智慧）與高科技技術領域擁有不可替代的競爭力，即便面臨較高關稅，其產品具備強大定價能力與市場需求，以輝達（Nvidia）近期將AI供應鏈移往美國為例，台廠有能力快速滿足其需求，展現台灣在全球高科技產業鏈中的核心角色。

林修銘指出，近期台股波動幅度大，短期投資人信心不足、市場保守是普遍現象；不過從基本面觀察，台灣企業展現出高度韌性，仍具備長期投資價值，加上企業附加價值及技術門檻高，難以被他國快速取代，即使面對高稅壓力，國際大廠仍須依賴台灣供應鏈，是企業、投資人可信賴的底氣。

鼓勵庫藏股 逾百家企業響應

林修銘強調，證交所已提醒上市公司全面檢視該政策對財務、營運及業務等影響。如屬有重大影響之事項、已有市場詢問關注，應儘速發布重大訊息說明，穩定市場信心；也鼓勵上市公司適時啟動庫藏股，目前已有一○○多家企業參與，預期未來會再增加。

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