對等關稅之後─資本市場應變論壇》川普決策難測 聚焦應對策略

本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」，本報總編輯鄒景雯（右4）及產官意見領袖與會，討論美國對等關稅對資本市場影響，及未來國際情勢變動的應對方法。論壇由副總編輯魏錫賓（左1）擔任主持人。（記者方賓照攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕本報昨舉辦「對等關稅之後─資本市場應變論壇」。總編輯鄒景雯致詞時說，四月二日之後，最近到每個場合，不論遇到的是政治經濟的菁英階層，或股匯投資的普羅大眾，大家最關心的事情就是：未來會怎麼樣？這樣的變局會持續多久？所以自由時報很快地邀請相關意見領袖共聚一堂，一起來討論對等關稅對資本市場的影響，以及未來國際情勢變動的應對方法。

她指出，國際經貿局勢一向多變，為維護自身產業利益，各國關稅或阻礙進出口的非關稅措施層出不窮；在川普總統以對等關稅向各國叫牌後，更加如風雲變幻，股債市有時甚至不到一夕就翻盤，對全球資本市場的影響愈加顯著。這不僅關係了跨國企業的營運布局，也直接牽動資本流動、股價波動與投資人信心。

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她認為，資本市場本應是經濟的溫度計或是風速儀，但在全球最大經濟體領導人的決策牽動下，偶爾也發生故障；台股大盤期貨指數在一週之內，同時看到了從開盤就跌停與漲停鎖死的歷史紀錄，顯然買賣量超過了量測刻度的正負極限，正反映了投資人的慌亂。

鄒景雯表示說，對等關稅的理論基礎雖在於公平，但容易引發報復性貿易措施的回擊。川普的決策已經難測，再加上各國強軟不等的反應，使全球市場的不確定性急遽升高。若關稅戰遲遲沒有解決，對資本市場帶來的可能不只是短期波動；因此，我們舉辦這場座談會，希望集結業界專家的智慧，深入探討對等關稅政策的經濟效應，解析其對金融市場的衝擊，並思考台灣在面對此一趨勢下，應採取的應對策略與政策方向。

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