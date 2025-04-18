聚焦3大板塊 富采拚加值轉型

富采持續推動加值轉型策略，董事長彭双浪（圖中）、隆達電子董事長范進雍（圖左）、晶元光電董事長唐修穆（圖右）看好未來新事業表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）持續推動加值轉型，旗下晶元光電、隆達電子自第4季起將合併成為富采光電，並深化新世代光通訊、機器人感測與車用光源及顯示等3大事業板塊；董事長彭双浪昨日表示，公司長期朝著策略性輕資產、價值提升的佈局方向不會改變，預期在降低營業費用、創新應用發酵下，可望為股東創造更大利益。

晶元光電董事長唐修穆指出，集團目前已與客戶切入人形機器人感測專案開發階段，鎖定提升產品的視覺與觸覺能力，同時結合AI光通訊技術，支援高速數據的傳輸，強化機器人跟其他設備的連結，提升自動化、遠端傳輸跟連結的效率，也搭配Mini LED（次毫米發光二極體）、Micro LED（微發光二極體）增進機器人的顯示效果。

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唐修穆提到，富采新事業皆鎖定未來2、3大有可為的創新應用，其中包括AI光通訊領域，目前正攜手系統整合商深耕長距離傳輸所需的磷化銦（InP）技術。與此同時，集團也與客戶同步深耕中距離傳輸採用的面射型雷射（VCSEL）以及短距離傳輸的Micro LED訊號光源，並搭配集團轉投資的鼎元、GCS各自的光偵測接收能力，加速將產品導向市場。

關於美方關稅議題，彭双浪表示，富采產品包括各項解決方案與元件，直接銷售到美國的部分非常少，沒有前往美國設廠的計劃，公司現金充裕，加上客戶有相關因應策略，短期影響不大。

隆達電子董事長范進雍觀察，中國廠商近期宣稱開出可觀的Micro LED產能，但卻統稱為「M-LED」，其實是指Micro LED加上Mini LED，而當中又以Mini LED產線為大宗，是一種「虛胖」現象，富采攜手錼創-KY（6854）、友達（2409）與韓系品牌廠，在市場上仍居於領先地位。

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