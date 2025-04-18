元太迎關稅急單 擬擴大美國廠規模

關稅衝擊！元太董事長李政昊證實客戶希望提前出貨。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）董事長李政昊昨日表示，關稅戰可能導致缺工，美國零售業對電子標籤需求更為強勁，且部分客戶為避開關稅希望提早交貨，已出現急單效應，目前元太產線幾近滿載，但他也擔憂長期恐影響市場需求。同時因應關稅戰，元太也考慮擴大美國廠的規模。

短期搶拉貨 長期憂需求

Touch Taiwan盛大開展，元太攜手上百家合作夥伴，打造規模空前的電子紙產業專區，為此次展覽的一大亮點。

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李政昊坦言關稅戰剛開打時也很擔心美國零售商Walmart電子標籤導入會不會遞延，沒想到，反而更加積極，零售商反應也都很正面；在大型廣告看板上，因剛投入，需求還是很強勁；電子閱讀器則在黑白轉彩色的過程中，是否受到關稅影響還需觀察。

儘管因為美國對等關稅暫緩90天，短期有急單效應，但是李政昊認為，長期來看，全球需求可能受到關稅影響而下滑，且美國對中關稅最高項目已經來到245%，「根本是天文數字」，任何產業都會面臨巨大衝擊。

電子材料在台美 模組集中中國

他進一步表示，元太的電子材料在美國與台灣都有廠，可以降低部分關稅風險，模組生產則集中在中國，因川普1.0的經驗，部分模組合作夥伴已陸續分散往泰國、越南。因應關稅戰，元太將重新思考調整台灣與美國廠生產比重，甚至擴大美國廠規模。

2025年是元太彩色大尺寸電子紙元年，李政昊不諱言，尺寸越大對良率挑戰越高，但朝大尺寸走方向是正確的，元太將擴充大尺寸電子紙產能，除新建的H5產線外，也規劃幅寬更大的H6產線，預計2026年量產。

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