調降存準率？ 央行：銀行體系資金充裕

產業建議調降存準率釋放資金動能。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國政府宣布實施對等關稅政策後，行政院開啟產業傾聽之旅等五項因應策略，在座談會中有業者建議央行調降存款準備率，釋放資金動能，提供國內產業所需資金；央行昨日回應，銀行體系流動性相當充裕，若有需要，央行可隨時減發定存單，挹注市場資金，無須調降存準率。

超額準備每月500億元

央行指出，貨幣政策工具多元，尤以每日進行之公開市場操作最具機動性，是央行主動、迅速因應市場資金情勢最常使用的政策工具；央行透過減少發行定期存單，挹注市場資金，可妥適調節市場流動性於適當水準；並且目前我國銀行體系流動性相當充裕，近期超額準備每月平均達到五○○億元。

請繼續往下閱讀...

截至今年四月十六日，國內定存單發行餘額為七．六兆元，若銀行有流動性需求，央行可隨時減發定期存單，挹注市場資金，可快速因應市場變化情勢。

此外，央行四月十六日也邀請六家放款餘額較高的本國銀行進行意見交流，瞭解美國對等關稅政策對銀行流動性與放款量能之影響；與會銀行表示，目前銀行體系流動性充裕，銀行亦能充分支應企業資金需求。

央行表示，基於銀行體系新台幣資金流動性充裕，且央行可機動以公開市場操作方式迅速調節市場資金，目前還沒有必要以調降存款準備率的方式來挹注市場資金；未來央行將密切關注美國對等關稅政策對市場資金情勢的影響與國內企業取得融資的情形，適時採取調節金融措施，以維持市場充裕之流動性。

央行於二○二二年六月起至去年第三季，四度調高存準率各一碼，累計已調高四碼。央行總裁楊金龍曾表示，調升存準率收回市場資金，進行「量」的緊縮，可強化央行房市信用管制措施效果，也可抑制通膨預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法