AI可期「全球很難與台灣脫鉤」

工總會員代表大會17日邀請鴻海董事長劉揚偉演講。（記者方賓照攝）

鴻海董事長劉揚偉：這是台灣的機會

〔記者廖家寧／台北報導〕鴻海董事長劉揚偉昨赴工業總會會員代表大會專題演講時指出，AI（人工智慧）發展蓬勃可期、市場龐大，近期全球科技巨頭包括OpenAI 、Google、Meta陸續宣布擴大AI基礎設施、資料中心，目前台灣擁有八、九成AI相關產業鏈市占率，這其實是台灣的機會，「不管是哪一個國家都很難與台灣脫鉤，我們要有這個信心」。

劉揚偉指出，根據IDC（國際資料公司）預估至二○三○年，AI對全球經濟累積貢獻達到十九．九兆美元的產值，市場規模相當龐大，陸續也聽聞由OpenAI、軟銀、甲骨文和投資公司MGX聯合創立的美國AI合資企業「星際之門計畫」（Stargate LLC），宣布二○二九年在美國投資五千億美元的AI基礎設施。

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此外，Amazon（亞馬遜）也將在今年支出一千億美元用於AI基礎設施，Microsoft（微軟）今年也要投入八○○億美元擴建支援AI運算的資料中心，Google今年的資本支出有七五○億美元用於擴建AI相關業務，Meta規劃今年將新建規模上看六五○億美元的資料中心。

台擁八、九成AI相關產業鏈市占率

劉揚偉表示，「這一方面其實也是台灣的機會」，目前台灣擁有八、九成與AI相關產品的市占率，「如果我們能夠在新的AI發展中持續有如此占有率，我相信不管是哪一個國家都很難與台灣脫鉤，我們要有這個信心」。

談及各界疑問DeepSeek崛起，是否就不需要大量算力支持AI產業？劉揚偉直言，算力投資不因DeepSeek而緩步，DeepSeek的正面影響是擴大AI應用面，但如果要朝向更高階的AI應用，投資算力是必須做的。

至於美中貿易戰、對等關稅等議題，劉揚偉認為，貨物需要自由流通才會對全體產業有所幫助，鴻海一定會受到影響，但是因為集團及早布局，因此影響程度相對較為輕微。

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