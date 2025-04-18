因應美關稅 政院421公布支持方案

行政院長卓榮泰（左三）、經濟部長郭智輝（左一）十七日出席工總會員代表大會。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席工業總會會員代表大會致詞時表示，行政院滾動式調整與擴大產業支持方案，將在本月二十一日提出整體產業支持方案，並在二十四日行政院院會上提出內容更臻完整的特別條例，一旦立法院審議通過就能即時啟動。

先穩定國內產業 再進行談判事務

卓榮泰表示，因應美國對等關稅的衝擊，行政院策略上首先是穩定國內產業，再進行談判事務，支持產業最為優先；行政院也提出總額八八○億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，面向涵蓋金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、安定就業、租稅優惠及多元拓銷。

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談及美國大幅調高中國進口產品關稅，拉高中貨透過第三地洗產地的風險，卓榮泰對此指出，總統賴清德本月也重申對美擴大採購、加碼投資、排除非貿易障礙等，也特別著重在杜絕中貨違規轉運。

卓榮泰強調，美國啟動九十天關稅豁免談判期，台灣在首波談判名單中，但假設美國對某國實施關稅合作，該國卻對高稅率國家開啟「便利之門」，這是重整國際貿易秩序過程中所不樂見的。

嚴防中貨違規轉運 危及台美談判

卓榮泰說，因此政府嚴防中貨違規轉運風險，以免危及台美談判信任基礎，同時中貨低價傾銷，對國內也是很大的威脅，為杜絕違規轉運，財政部關務系統已全面啟動，相信如此進展有助於未來台美談判。

卓榮泰強調，政府蒐集產業界建議後調整與擴大支持方案，將在下週一提出完整的產業支持方案，將說明細節與時程，並在下週四行政院院會上提出「特別條例」，一旦立法院審議通過就能即時啟動。

他說，未來除了像台積電、鴻海等可能到美國生產之外，也會有很多廠商回到台灣，政府必須提供更好的投資環境，因此需解決水、電、土地、人力、人才等問題，唯有穩定中小企業、穩住勞動市場，台灣才會真正成為經濟穩定的社會，經濟部、勞動部近期都會提出詳細計畫因應。

工總理事長潘俊榮表示，國內企業面臨國際經貿變局，產官學界同舟共濟，沒有任何人能置身事外，產業界會齊心合作，讓政府能將船駛得平穩順行、渡難關拚經濟。

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