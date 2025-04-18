鮑爾暗示不急於降息 川普嗆開除

Fed主席鮑爾十六日在芝加哥經濟俱樂部表示，關稅極有可能導致消費者在短期內面臨更高的物價，並導致更高的失業率，暗示不急著降息。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普昨發文抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾，暗示他可能開除這位央行領袖。因鮑爾十六日在芝加哥經濟俱樂部表示，若通膨達到二％目標及充分就業的兩大使命發生衝突時，聯準會將優先考慮通膨；似乎暗示不急著降息。

川普在社群平台發文說，「鮑爾的解職越快越好；鮑爾總是反應太慢而且做錯」，他前一天的警告「又是典型的、徹頭徹尾的『一團糟』」，他應該與其他國家的央行一樣調降利率。

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川普之前表示，在鮑爾二○二六年五月任期屆滿前，不尋求取代他。財政部長貝森特近日受訪時，再次表達他對聯準會獨立性的支持。

川普寫道：「鮑爾早就該像歐央一樣降息，而現在他當然應該降息」。由於川普的關稅措施，未來幾個月美國的通膨升速可能較其他國家快。

Fed警告關稅恐拉高通膨、失業率

鮑爾十六日在芝加哥經濟俱樂部表示，關稅極有可能導致消費者在短期內面臨更高的物價，並導致更高的失業率，這使聯準會面臨一個「充滿挑戰的情景」，因為聯準會因應通膨壓力而在利率方面採取的任何措施都可能加劇失業，反之亦然，「這對聯準會而言，是一個艱難的處境」。

他暗示，當通膨達到二％目標以及充分就業的兩大使命發生衝突時，聯準會將優先考慮通膨，「沒有價格穩定，我們就無法實現惠及所有美國人的長期強勁勞動力市場環境」。

鮑爾說，目前我們處於有利位置，可等形勢更加明朗，再考慮對政策進行調整。克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克認同說，「我寧願行動緩慢、朝著正確方向前進，也不願迅速行動、卻走到錯誤方向」。

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